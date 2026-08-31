Mit Ende Dezember: Wolfsberger Café schließt nach 24 Jahren

Die Lavanttaler Gastronomin Sylvia Weinberger sucht einen Nachfolger für das „s’Häferl“ in der Fußgängerzone in der Sporergasse in Wolfsberg.

Nach 24 Jahren wird Betreiberin Sylvia Weinberger heuer mit Jahresende ihr Café s’Häferl in der Sporergasse 17 in Wolfsberg schließen. „Den Entschluss musste ich aus gesundheitlichen Gründen fassen“, sagt die Gastronomin, die ihr Lokal seit der Corona-Pandemie ganz alleine ohne Mitarbeiter führt. Daher sucht die Lavanttalerin eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für das Kaffeehaus mit einer Betriebsfläche von insgesamt rund 120 Quadratmetern.

Im Gastgarten ist es im Sommer auch bei großer Hitze schattig und kühl. — Sylvia Weinberger , Betreiberin

Gastgarten in versteckter Lage

Was das Lokal ganz besonders macht? „Der Gastgarten mitten in der Stadt“, antwortet Weinberger ohne lange überlegen zu müssen. Nichtsdestotrotz würden diesen viele aufgrund seiner versteckten Lage hinter dem Gebäude in der Fußgängerzone gar nicht kennen. „Dabei ist es hier im Sommer auch bei großer Hitze schattig und kühl“, schwärmt sie, die ihren Gästen im Freien rund 30 Sitzplätze anbieten kann. Auch der schlauchförmige Gastraum im Inneren verfügt samt dem Thekenbereich über rund 30 Sitzplätze.

© Petra Mörth Das Café s’Häferl liegt in der Fußgängerzone in der Sporergasse in Wolfsberg

An der Weiterführung des Wolfsberger Cafés interessierte Personen können sich telefonisch ab sofort unter 0664/26 37 587 melden. Bis Ende Dezember hat Weinberger jedenfalls noch wie gewohnt von Montag bis Freitag ab 10 Uhr für ihre Gäste geöffnet. „Samstag und Sonntag habe ich geschlossen“, sagt die Lavanttalerin, die das „s’Häferl“ nachts grundsätzlich bis 2 Uhr geöffnet halten könnte.