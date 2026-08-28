Serbien erwägt Staatsbegräbnis für Kriegsverbrecher Mladic

Die serbische Regierung hat die Möglichkeit eines Staatsbegräbnisses für den im Gefängniskrankenhaus gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Ratko Mladic anklingen lassen. "General Mladic ist ein General, und das Protokoll ist bekannt", sagte Justizminister Nenad Vujic dem bosnisch-serbischen Fernsehsender ATV. Seine Regierung respektiere, was Mladic zustehen würde, fügte Vujic hinzu.

© APA/AFP/POOL "Schlächter vom Balkan" soll in Serbien ein Staatsbegräbnis bekommen