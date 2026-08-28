Österreich zahlt drauf: Milliarden an Mehrkosten für Öl und Gas

Öl- und Gasabhängigkeit kommt Österreich durch kriegsbedingte Aufschläge teuer zu stehen. Private Autofahrer zahlten heuer bereits 228 Millionen Euro mehr.

Es ist eine Zwischenbilanz, die es in sich hat. Laut Berechnungen des Instituts Momentum wurden in den 25 Wochen seit Beginn des US-Iran-Kriegs beim Verkauf von Benzin und Diesel in Österreich bereits rund 654 Millionen Euro mehr an Aufschlägen verrechnet.

Im Schnitt verursache ein Tag mit dem durchschnittlichen Preisniveau der vergangenen sechs Monate im Vergleich zur „Vorkriegswoche“ Mehrkosten von 3,7 Millionen Euro pro Tag. Allein bei privat genutzten Pkw summiert sich die zusätzliche Belastung auf rund 228 Millionen Euro. Düsteres Szenario: Bis Jahresende würde sich die Extra-Rechnung ohne Entspannung auf über eine Milliarde Euro summieren. Mit diesem Aufschlag sind aber nicht die Gewinne gemeint, sondern der Betrag nach Abzug von Rohölpreis, Steuern und Abgaben.

Immense Mehrkosten durch Fossile

Unabhängig davon stellte die Österreichische Energieagentur (Austria Energy Agency) eine eigene Berechnung an. Der Krieg samt der blockierten Seestraße von Hormuz lässt aber auch bei Gas die Kosten steigen. Der europäische Gaspreis (TTF) liegt aktuell bei rund 66 Euro je Megawattstunde und damit doppelt so hoch wie vor Kriegsbeginn. Brent-Rohöl schwankte in diesem Zeitraum massiv, bis auf über 120 Dollar, und notiert aktuell bei fast 90 Dollar, knapp ein Drittel über dem Vorkriegs-Durchschnitt von 67 Dollar.

Die Energieagentur hat die Mehrkosten der vergangenen sechs Monate abgeschätzt, die „primär auf die kriegsbedingten Preisanstiege bei Öl und Gas“ zurückzuführen sind. Verglichen mit den beiden Monaten vor Kriegsbeginn belaufen sich alleine die Mehrkosten für Rohöl und Diesel auf rund 1,1 Milliarden Euro netto (ohne Umsatzsteuer). Die Gas-Importe verteuerten sich heuer bereits um rund 500 Millionen Euro.

„Diese Kosten entstehen, weil wir bei Öl und Gas auf Importe angewiesen sind, deren Preis wir nicht beeinflussen können“, sagt Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. Eine Eskalation am Golf oder anderen Lieferrouten schlage direkt auf Tankrechnungen, Heizkosten und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe durch.

Immer teurere Rechnung

Ändert sich nichts an den Börsenpreisen, schätzt das Momentum Institut die Preisaufschläge auf 471 Millionen Euro, die noch hinzukommen. Darin stecken unter anderem Raffination, Transport, Vertrieb und die Margen der beteiligten Unternehmen.

„Genau deshalb ist es richtig, jetzt eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne zu fordern”, sagt Momentum-Ökonom Leonard Jüngling, der den größten Effekt bei Diesel beobachtet: Das Rohöl mache 13 Cent des Preisanstiegs aus, der höhere Aufschlag 20 Cent.