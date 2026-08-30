Pro & Kontra: Darf Leitungswasser in der Gastro etwas kosten?

Ist es ein kostenloser Service oder eine kostenpflichtige Dienstleistung? Das Glas Leitungswasser in der Gastro ist ein Zankapfel.

© KLZ/Weichselbraun <strong>Gastronom Franz Huditz</strong>

Aber ein Glas Wasser ist eben nicht nur Wasser: Auch die Dienstleistung dahinter hat einen Wert. — Gastronom Franz Huditz

Als ich das Facebook-Posting der SPÖ-Abgeordneten Julia Herr gelesen habe, ist in mir Wut hochgekocht. In den vergangenen Jahren musste die Gastronomie viel Bashing ertragen: vom angeblichen Inflationstreiber über das zu teure Schnitzel bis zu niedrigen Löhnen, schlechten Arbeitszeiten etc.

Aus dieser anfänglichen Wut wurde aber Mut. Mut aufzustehen. Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. Und Mut, es auch zu wagen.

Nun mag das alles wie ein Sturm im Wasserglas wirken. Aber genau dieses Wasserglas offenbart viel mehr. Es zeigt, dass der Unternehmer noch immer gerne als räudiger Wolf dargestellt wird – und viel zu selten als jener, der den Karren zieht.

Dabei geht es nicht um ein paar Euro für ein Glas Wasser. Wohlgemerkt: In meinen Betrieben wird Leitungswasser weiterhin kostenlos serviert, weil ich es nicht nur als Service, sondern als Gastfreundschaft verstehe. Aber ein Glas Wasser ist eben nicht nur Wasser: Auch die Dienstleistung dahinter hat einen Wert – ebenso wie Miete, Energie, Reinigung, Infrastruktur, Steuern und all jene Kosten, die einen Betrieb überhaupt erst möglich machen. Und wer einen Verabreichungsplatz ausschließlich mit Wasser belegt, verursacht auch Opportunitätskosten.

In einer ökosozialen Marktwirtschaft muss jeder Unternehmer selbst entscheiden dürfen, wie er seine Produkte kalkuliert, was er zu welchem Preis anbietet. Und der Konsument entscheidet, ob er dieses Angebot annimmt.

Wir brauchen in Österreich nicht noch mehr Vorschriften. Wir brauchen eine entfesselte Wirtschaft, die unseren Standort wieder stärkt und jenen Wohlstand sichert, den unsere Eltern und Großeltern aufgebaut haben. Dafür brauchen wir nicht mehr Regulierung, sondern mehr Engagement, Mut und Zuversicht.

Ja, in Frankreich und Spanien ist kostenloses Leitungswasser gesetzlich geregelt – allerdings vor allem aus Umwelt- und Kreislaufwirtschaftsüberlegungen. Daraus folgt aber noch lange nicht, dass Österreich jede Regelung übernehmen muss.

Vielleicht sollten wir uns vielmehr bewusst machen, welchen Luxus wir hier tatsächlich haben: dass wir nahezu überall einen Wasserhahn aufdrehen können und klares, sauberes Trinkwasser herauskommt. Diesen Wert dürfen wir nicht kleinreden.

Und vielleicht findet sich in einem dieser Wasserhähne auch jene Erkenntnis, die unserer Politik derzeit so oft fehlt: den Mut, das Richtige für Österreich zu tun, statt billige Klientelpolitik zu betreiben. Von uns BürgerInnen verlangt die Politik tagtäglich Sorgfalt und Verantwortung. Genau diese Sorgfalt erwarte ich auch von unseren politischen Entscheidungsträgern.

Aus Wut wurde Mut. Und genau diesen Mut brauchen wir jetzt.

Zur Person Franz Huditz ist Unternehmer in den Bereichen Gastronomie, Immobilien und Getränke. Er betreibt Lokale in Klagenfurt und Villach, unter anderem den Felsenkeller und den Villacher Brauhof, und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter.

© KLZ/Weichselbraun <strong>Philip Kucher, SPÖ-Klubobmann im Parlamentsklub</strong>

Wer ein Essen oder ein anderes Getränk bestellt, soll Leitungswasser kostenlos dazubekommen. — Philip Kucher, SPÖ-Klubobmann im Parlamentsklub

In aller Kürze: Wenn ein Gast nur ein Glas Leitungswasser bestellt und sonst nichts konsumiert, ja. Wenn jemand zum Essen, zum Kaffee oder zum Glas Wein ein Glas Leitungswasser will, nein. So wird das in den allermeisten Gastwirtschaften und Kaffeehäusern seit jeher gelebt. Es gehört ganz einfach zur Gastfreundschaft.

Eine aktuelle Untersuchung der Arbeiterkammer in Wien zeigt leider, dass das nicht mehr überall selbstverständlich ist. In touristischen Gegenden wurde in 23 von 30 untersuchten Betrieben Leitungswasser verrechnet, obwohl auch gegessen oder etwas anderes getrunken wurde. Zu Preisen von bis zu 3,60 Euro für einen halben Liter Wasser.

Zum Vergleich: 1.000 Liter Wasser aus der Leitung kosten weniger, nämlich nur rund 2,27 Euro. Natürlich kostet in einem Lokal nicht nur das Wasser – sondern auch Glas, Personal und Service. Dennoch stehen die verrechneten Preise in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten. Speziell wenn man bedenkt, dass unser Wasser zuvor oft mehr als hundert Kilometer aus den Alpen zurückgelegt hat. Dass ausgerechnet die letzten beiden Meter – vom Wasserhahn auf den Tisch – die teuersten werden, muss nicht sein.

Unser Zugang ist denkbar einfach: Wer ein Essen oder ein anderes Getränk bestellt, soll Leitungswasser kostenlos dazubekommen. Das ist aus unserer Sicht fair, nachvollziehbar und entspricht dem Hausverstand. Es geht uns nicht um den Fall, in dem Gäste außer dem Glas Leitungswasser sonst nichts bestellen. Denn auch sie besetzen einen Platz und kommen in den Genuss des Service.

Wir erfinden damit auch nichts Revolutionäres. In Frankreich und Spanien ist das längst gesetzlich geregelt. Was in anderen europäischen Ländern völlig normal ist, sollte auch bei uns möglich sein. Österreichisches Wasser schmeckt obendrein noch besser.

Es wäre außerdem nicht die erste Getränke-Regel für die Gastronomie. Schon heute sieht die Gewerbeordnung vor, „Jugendgetränke“ günstig anzubieten. Unseres Wissens breit akzeptiert.

Mir ist eines besonders wichtig: Unsere Gastronominnen und Gastronomen leisten unverzichtbare Arbeit. Sie sind ein zentraler Teil unserer Wirtschaft und unseres täglichen Lebens. Wir wollen eine starke Gastronomie und setzen uns deshalb dafür ein, sie bei Miet- und Energiekosten zu entlasten. Mit der Senkung der Lohnnebenkosten gehen wir einen weiteren Schritt.

Wir reden hier nicht über ein Gratisessen und auch nicht über Gratisgetränke. Wer einen Kaffee, ein Essen oder ein Achterl bestellt und bezahlt, sollte ein Glas Leitungswasser dazubekommen. So einfach kann Gastfreundschaft sein.