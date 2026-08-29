NKD-Aus in Bad Radkersburger Altstadt ruft Unternehmer auf den Plan

Nach dem Verlust von Libro in Bad Radkersburg zieht NKD in das SOS Shopping-Center vor die Stadt. Ein weiteres Geschäft verlässt die Altstadt, warnt Unternehmer Philip Maitz.

Unternehmer Philip Maitz setzt sich für einen Wirtschafts- und Standortbeirat ein, um die wirtschaftliche Lage in Bad Radkersburg zu verbessern

Die älteste NKD-Filiale Österreichs war 33 Jahre lang in der Emmenstraße in der Altstadt von Bad Radkersburg beheimatet. Am 1. August konnten Kundinnen und Kunden das letzte Mal an diesem Standort günstige (Kinder-)Kleidung, Deko oder Bettwäsche kaufen – seither steht das Geschäftslokal gegenüber der Bezirkshauptmannschaft leer.

Der Grund? „Die Lage. Wir haben eine aussterbende Innenstadt“, sagt Barbara Graf, Expansionsleiterin von NKD, auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. „Wir haben das Umsatzpotenzial in der Innenstadt durch die vielen Leerstände nicht mehr erreichen können.“ Auch das Aus von Libro in der Langgasse Ende des Vorjahres habe die Frequenz verringert, erklärt Graf. Ein besseres Geschäft erwartet man sich im SOS Shopping-Center an der B 69, auch, weil die Geschäftsfläche größer ist. Dort eröffnet NKD am Donnerstag, 3. September, und folgt damit auf Tedi.

1 / 4 Vom früheren NKD in der Emmenstraße fehlt von außen bereits jede Spur © KLZ / Julia Schuster

Es braucht Branchenmix

Sport Maitz und NKD waren langjährige gute Nachbarn, betont Geschäftsführer Philip Maitz. Er warnt vor den Folgen, sollten noch mehr Geschäfte in der Altstadt schließen: „Dass der NKD zugesperrt hat, ist sang- und klanglos über die Bühne gegangen. Es wird schon akzeptiert, dass Geschäfte die Innenstadt verlassen. Das gibt mir zu denken.“ Dabei brauche es den Branchenmix, betont Maitz: „Wir allein mit unseren Geschäften würden nicht funktionieren.“

2024 hat man in die Sanierung des Hauptplatzes viel Geld investiert, das Potenzial müsse man nun auch nutzen: „Der Hauptplatz ist schön hergerichtet, jetzt müssen wir auch schauen, dass etwas los ist.“ Ohne Gastro- und Handelsangebot fehle die Attraktivität einer malerischen Altstadt.

© KLZ / Julia Schuster Sport Maitz und NKD waren langjährige Nachbarn

Wirtschaftsbeirat soll Abhilfe schaffen

Wie man die Wirtschaft in Bad Radkersburg stärken kann? Maitz denkt an einen nicht parteigebundenen Wirtschafts- und Standortbeirat, der eine Strategie für die Stadt und die gesamte Gemeinde erarbeiten soll – etwa, wo man welches Geschäft braucht, damit ein Zusammenspiel von Altstadt und umliegenden Bereichen funktionieren kann. „Mit einem übergeordneten Konzept kann die Bevölkerung auch verstehen, warum welche Entscheidungen in Bad Radkersburg getroffen werden“, überlegt Maitz.

Was sich Maitz noch vorstellen könne, sei eine digitale Übersichtskarte für Bad Radkersburg – wie sie in Einkaufszentren Gang und Gäbe ist. „Wenn man nach Schuhen sucht, sollten dann alle Geschäfte angezeigt werden, wo ich Schuhe bekomme. Das Gleiche für Spielzeug oder Drogerieartikel. Das Angebot wird dadurch präsent.“ Weiters schlägt er eine Bestandserhebung vor, welche Flächen in Bad Radkersburg leerstehen, und eine Darstellung, welche Flächen für die Ansiedelung von Firmen angeboten werden und was sie kosten. „Das kann man nicht alles von der Politik verlangen, aber ein Beirat könnte sich damit auseinandersetzen.“ Ins Leben rufen könne man einen solchen Beirat aber nur gemeinsam, so Maitz: „Wenn es gewünscht ist, beteilige ich mich gerne daran.“