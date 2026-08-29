Micheldorf bekommt neue Wohnungen um 2,8 Millionen Euro

Das Kärntner Siedlungswerk (KSW) baut ein Wohnhaus mit neun Wohneinheiten in Micheldorf. Fertigstellung soll im Sommer 2028 sein.

Auf der Wiese gegenüber des Kindergartens (am Foto das hellblaue Haus auf der linken Seite) soll das Wohnhaus erbaut werden

Die Statistik Austria veröffentlicht jährlich die Bevölkerungsstatistik und zeigt, ob Gemeinden und Städte einen Zuwachs oder Abgang verbuchen können. Auch die kleine Gemeinde Micheldorf wurde genauer unter die Lupe genommen. Man kann sich über einen Zuwachs von 1,56 Prozent – das sind 30 Personen – freuen. Damit zählt die kleine Gemeinde zu den Spitzenreitern in Kärnten. „Wir haben in unserer kleinen Gemeinde alles: eine Volksschule, einen Kindergarten, einen Nahversorger, Anbindungen, eine Post, einen Bankomaten. Die Infrastruktur ist ein wichtiger Punkt, dass die Leute gerne bei uns wohnen", erklärt Bürgermeister Helmut Schweiger (Liste Wir für Micheldorf).

„Die Nachfrage ist da. Wir hatten vor Kurzem eine Gemeindewohnung zu vergeben. Es gab zwölf Bewerber. Wir brauchen in unserer Gemeinde mehr Wohnraum.“ Dieser Appell wurde nun erhört. Das Kärntner Siedlungswerk (KSW) wird im Frühjahr mit einem Baustart für ein Wohnhaus mit neun Wohneinheiten starten. „Die Anlage wird bei der Kreuzung der Pfarrstraße zum Meisenweg – nördlich des bestehenden Pfarrhofes errichtet“, gibt das Kärntner Siedlungswerk auf Anfrage Auskunft.

46 bis 91 Quadratmeter große Wohnungen

Es entstehen drei 46 Quadratmeter große Wohnungen, drei 76 Quadratmeter große und drei 91 Quadratmeter große. Investiert werden rund 2,8 Millionen Euro. „Die Gemeinde ist sehr lebenswert. Micheldorf hat eine sehr gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz durch die Bahn und das Kärntner Siedlungswerk steht auch für die Stärkung des ländlichen Raumes durch leistbare Mietwohnungen“, fügt das Unternehmen an.

„Ein Spatenstich soll in Kürze stattfinden. Als Bürgermeister freut man sich, wenn man mehr Wohnungen in seine Gemeinde holen kann. Der Baugrund gehört der Kirche und ist schon seit einiger Zeit gewidmet“, betont Schweiger. Mit einer Fertigstellung rechnet man im Sommer 2028. Im Herbst 2028 werden dann die ersten Wohnungen übergeben.