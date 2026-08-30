In der Weststeiermark wird man kostenlos zum Schachprofi

Der Verein Akzente und der Schachklub Voitsberg laden im Bildungs- und Begegnungszentrum Voitsberg unter dem Motto „Schritt für Schritt zum Schachprofi“ monatlich zum gemeinsamen Schachspielen. Für Kinder und Jugendliche ist ein eigenes Angebot geplant.

Schach verbindet Generationen, hält geistig fit und bringt Menschen miteinander ins Gespräch. Genau daran knüpft „Zug um Zug zum Schachprofi“ an. Einmal im Monat treffen sich Schachbegeisterte und solche, die es noch werden wollen, freitags im Bildungs- und Begegnungszentrum Voitsberg zum gemeinsamen Schachspielen. Im Frühjahr startete ein Testlauf, ab 4. September wird regulär zu den kostenlosen Treffen, die der Verein akzente und der Schachklub Voitsberg in Kooperation anbieten, geladen. Geleitet wird das Angebot von Andreas Muckenschnabel und weiteren Mitgliedern des Schachklubs. „Das Format passt gut für Erwachsene, sowohl Anfänger als auch Leute, die schon lange nicht mehr gespielt haben oder Personen, die einfach neue Spielpartnerinnen und -partner suchen“, betont Astrid Kniendl vom Verein akzente.

Das Angebot richtet sich an all jene, die Schach von Grund auf erlernen, bereits vorhandene Kenntnisse auffrischen oder ihr Spiel weiterentwickeln möchten. Für jedes Niveau gibt es ein passendes Angebot. Dabei handelt es sich bewusst nicht um einen klassischen Schachkurs, sondern um ein offenes Treffen, bei dem gemeinsames Spielen und gegenseitiges Lernen im Mittelpunkt stehen. Einsteiger erhalten dabei eine verständliche Einführung in die Grundlagen des Spiels, erfahrenere Spielerinnen und Spieler können unterschiedliche Strategien ausprobieren. „Und wir wollen auch für jene da sein, die leidenschaftlich gern Schach spielen, aber keine Spielpartner haben“, so Kniendl.

© KLZ / Rainer Brinskelle Geschäftsführerin Astrid Kniendl vom Verein akzente

„Schachbretter, Bücher und Unterlagen vom Schachklub werden zur Verfügung gestellt. Die Einheiten finden jeweils freitags von 16 bis 18 Uhr statt. Dort kann in entspannter Atmosphäre gespielt werden“, erläutert Kniendl. Die Termine im heurigen Jahr finden am 4. September, am 9. Oktober, am 6. November sowie am 4. Dezember statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Voranmeldung unter Tel. (03142) 930 30 oder per Mail unter begegnungszentrum@voitsberg.at wird allerdings gebeten.

Eigenes Angebot für Kinder

In Vorbereitung ist auch ein eigenes Angebot für Kinder und Jugendliche. „Wir haben in den ersten Testläufen – zu denen auch immer ein paar Kinder gekommen sind – festgestellt, dass wir das Treffen für den Nachwuchs pädagogisch, didaktisch und methodisch anpassen müssen. Deswegen wird es am Samstag, dem 3. Oktober, um 10 Uhr eine Entdecktungsreise durch die Schach-Welt für Kinder von 8 bis 11 Jahren geben“, lädt Kniendl ein.