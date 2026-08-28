Die Veröffentlichung von GTA VI wird als das größte Kulturprojekt unserer Zeit angesehen.

Am Donnerstagabend war es endlich soweit. Rockstar zeigte fast eine halbe Stunde Material aus dem seit Monaten gehypten Spiel „GTA VI“. Was zu sehen war und ob der Hype gerecht ist.

Die Vorfreude auf den Trailer war bei einigen Gamerinnen und Gamern zwar ein wenig gedämpft, da das Studio den Einblick exklusiv auf Netflix zeigte, das dürfte dem Spiel aber bei den Verkaufszahlen keine Einbrüche verschaffen.

GTA VI ist das größte Kulturprojekt unserer Zeit

Rockstar hat die ganze Welt in der Hand. Der Vorgänger GTA V hat am ersten Tag bereits rund 800 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Nach drei Tagen war die Eine-Milliarde-Dollar-Marke geknackt. Seit der Veröffentlichung 2013 hält sich das Spiel. Immer noch werden zahlreiche Videos dazu produziert, immer noch tauchen Millionen Gamer weltweit regelmäßig in die Welt ein. Kein Wunder also, dass das Nachfolgerprojekt bereits seit Monaten bei vielen Gesprächsstoff Nummer eins ist. Jedes noch so kleine Detail, das veröffentlicht wird, schlägt weltweit in den Medien auf. Auf Social Media werden diese Details auf kleinste analysiert und diskutiert. Auch Nicht-Gamer haben schon mal irgendwas von GTA gehört.

Wie groß der Impact von GTA VI ist, zeigt sich auch bei den geplanten Spieleveröffentlichungen dieses Jahr. GTA erscheint am 19. November und ist damit das einzige Spiel großer Entwicklerstudios, das im November erscheint. Niemand will mit Rockstar in die direkte Konkurrenz gehen. Viele andere Veröffentlichungen wurden daher auf September und Oktober vorgezogen. Zahlreiche Studios haben ihre Werke gleich auf nächstes Jahr geschoben.

Auch der Deal mit Netflix zeigt, wie fest Rockstar die Entertainment-Branche in der Hand hat. Eine Werbung zu einem Spiel wird nicht klassisch auf einer Medienplattform wie YouTube veröffentlicht, sondern die Werbung wird auf einer der größten Medienplattformen als großes Event ins Programm mit aufgenommen. Mittlerweile ist der Trailer auch auf YouTube zu sehen.

Das Spiel ist lebendiger als je zuvor

GTA VI wird in der Spielebranche neue Maßstäbe setzen. Grafisch setzt das Spiel eine Schippe drauf. Im gezeigten Trailer passt stimmungstechnisch alles zusammen. Vor allem das Licht sorgt für Aufsehen: Es passt sich in jeder Spielsituation den Gegebenheiten und Bewegungen an. Innenräume sind detailliert eingerichtet, die Animationen jedes Charakters wirken realistischer als bei den meisten anderen Spielen dieser Generation. Jede Figur im Spiel (auch Charaktere, die nur als Statisten im Spiel erscheinen) hat ein eigenes Leben, nichts ist dem Zufall überlassen – eine entwicklerische Monsterleistung.

Man schlüpft abwechselnd in die Rolle des Gangsterpaares Lucia und Jason. Deren Beziehung man selber im Laufe des Spiels beeinflussen kann. Antwortet man z. B. seltener auf Texte des anderen, geht die romantische Spannung zwischen den beiden verloren. Ein weiteres Detail, das die Welt lebendiger macht.

Erfolg quasi schon garantiert

In dem 26-minütigen Trailer zeigt Rockstar so viel wie möglich von dem Spiel. In kurzen Zusammenschnitten werden die zahlreichen Freizeitaktivitäten gezeigt. Schwimmen, Schießstand, Autorennen, Workouts, Jetski, Basketball, Fallschirmspringen oder Kanu. Es gibt fast nichts, was man nicht machen kann.

Die Action-Szenen dürfen natürlich nicht fehlen. Ein schiefgegangener Drogen-Deal, bei dem die Polizei auftaucht. Eine Verfolgungsjagd mit eben dieser. Überfälle, Botendienste und Personenschutz. Die Story hat einiges zu bieten.

Was der Trailer vor allem zeigt, ist, dass der Hype um das Spiel gerechtfertigt wird. Es kann beinahe nichts mehr schiefgehen, dass GTA VI nicht nur die Gaming-Branche, sondern die gesamte Entertainmentbranche prägen wird.