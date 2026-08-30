Große Trauer um Norwegens König Harald

Wer mit wem und wo? Auch in dieser Woche sorgten Stars und Sternchen wieder für Gesprächsstoff. Wir blicken zurück und haben für Sie die wichtigsten Nachrichten der Woche!

Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Promi-Newsletter „Stargeflüster“.

In aller Kürze:

Der älteste regierende Monarch Europas ist tot. Norwegen verliert einen besonnenen und krankheitsgeplagten König. Die Zustimmung zur Monarchie sank jüngst.

Jayden James Federline tritt zunehmend aus dem Schatten seiner berühmten Mutter: Der 19-Jährige hat sein erstes eigenes Magazin-Cover ergattert.

© IMAGO/Agence / Bestimage Jayden Federline

Nach Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrt auch die ehemalige Herzogin von York wieder in ihre alte Heimat zurück. Laut britischen Medien will sie sich in der Nähe von London niederlassen.

© IMAGO/Ettore Ferrari Sarah Ferguson

Melissa Naschweng trat am Samstag auf der Teichalm auf und heizte dem Publikum ordentlich ein.

1 / 129 Wenn die „Alpenbarbie“ die Teichalm zum Beben bringt © KLZ / Dominik Oberwinkler

Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erzählt Bill Kaulitz von seiner Begegnung mit Superstar Julia Roberts, die er bei der Kur im „Vivamayr“ kennenlernte.

© IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA Bill Kaulitz

Sie spricht offen über ihre Schwierigkeiten mit der Rolle der Prinzessin und dem Druck, sich anzupassen.

Die Schauspielerin erhielt Anfang des Jahres völlig unerwartet die Diagnose. Ein verschobener Untersuchungstermin und das Drängen ihres Ex-Mannes führten dazu, dass der Tumor rechtzeitig entdeckt werden konnte.

Fast 30 Jahre nach dem ersten Teil kehren die „Zauberhaften Schwestern“ zurück – und feiern ihre Premiere gebührend in London.

Zum zweiten Mal findet in Bad Gastein der Summit Her:izon statt. Initiatorin Bianca Schwarzjirg versammelt weibliche – und männliche – Führungskräfte, um zu Themen wie Gesundheit, KI und Leadership zu sprechen.

© APA / Gerry Frank Photography Moderatoren-Duo Bianca Schwarzjirg und Florian Danner

Nach letztem Drehtag für Pilotfolge einer Wörthersee-Serie erneuert Hauptdarsteller Heino sein Ultimatum. Die Regisseurin lässt die Entscheidung noch offen.

© Peter Rass Micaela Schäfer bei den Dreharbeiten am Wörthersee

Am 26. August 1956 erschien die allererste Ausgabe der „Bravo“. Wie aus der „Zeitschrift für Film und Fernsehen“ ein Leitmedium für Millionen von Jugendlichen wurde. Ein Überblick.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!