Große Trauer um Norwegens König Harald
Wer mit wem und wo? Auch in dieser Woche sorgten Stars und Sternchen wieder für Gesprächsstoff. Wir blicken zurück und haben für Sie die wichtigsten Nachrichten der Woche!
Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Promi-Newsletter „Stargeflüster“.
In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Johann Lafer zurück im TV: Emotionales Comeback mit Standing Ovations
- Aufreger der Woche: Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt
- Statement der Woche: Schlagersänger Semino Rossi über Österreich: „Hier ist mein Zuhause“
- Baby-News der Woche: Amira Aly verrät das Geschlecht ihres dritten Kindes
König Harald V. von Norwegen mit 89 Jahren gestorben
Der älteste regierende Monarch Europas ist tot. Norwegen verliert einen besonnenen und krankheitsgeplagten König. Die Zustimmung zur Monarchie sank jüngst.
Britney Spears’ Sohn wird zum Cover-Model
Jayden James Federline tritt zunehmend aus dem Schatten seiner berühmten Mutter: Der 19-Jährige hat sein erstes eigenes Magazin-Cover ergattert.
Sarah Ferguson kehrt nach Epstein-Skandal wieder nach England zurück
Nach Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrt auch die ehemalige Herzogin von York wieder in ihre alte Heimat zurück. Laut britischen Medien will sie sich in der Nähe von London niederlassen.
Melissa Naschenweng brachte die Teichalm zum Beben
Melissa Naschweng trat am Samstag auf der Teichalm auf und heizte dem Publikum ordentlich ein.
Bill Kaulitz verrät Aufenthalt einer Hollywood-Diva am Wörthersee
Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erzählt Bill Kaulitz von seiner Begegnung mit Superstar Julia Roberts, die er bei der Kur im „Vivamayr“ kennenlernte.
Schwedische Prinzessin Madeleine ziert zum ersten Mal das Cover der Vogue
Sie spricht offen über ihre Schwierigkeiten mit der Rolle der Prinzessin und dem Druck, sich anzupassen.
Gehirntumor: „Dawson‘s Creek“-Star Busy Philipps macht Schock-Diagnose öffentlich
Die Schauspielerin erhielt Anfang des Jahres völlig unerwartet die Diagnose. Ein verschobener Untersuchungstermin und das Drängen ihres Ex-Mannes führten dazu, dass der Tumor rechtzeitig entdeckt werden konnte.
Zauberhafte Premiere! Bullock und Kidman feiern glamouröses Comeback
Fast 30 Jahre nach dem ersten Teil kehren die „Zauberhaften Schwestern“ zurück – und feiern ihre Premiere gebührend in London.
Bianca Schwarzjirg: „Viele Frauen wissen erstaunlich wenig über ihren eigenen Körper“
Zum zweiten Mal findet in Bad Gastein der Summit Her:izon statt. Initiatorin Bianca Schwarzjirg versammelt weibliche – und männliche – Führungskräfte, um zu Themen wie Gesundheit, KI und Leadership zu sprechen.
Rettungsschwimmer:innen? „Dann ist der Heino nicht mehr dabei“
Nach letztem Drehtag für Pilotfolge einer Wörthersee-Serie erneuert Hauptdarsteller Heino sein Ultimatum. Die Regisseurin lässt die Entscheidung noch offen.
70 Jahre Bravo: Das war das Erfolgsgeheimnis des Kult-Magazins
Am 26. August 1956 erschien die allererste Ausgabe der „Bravo“. Wie aus der „Zeitschrift für Film und Fernsehen“ ein Leitmedium für Millionen von Jugendlichen wurde. Ein Überblick.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!