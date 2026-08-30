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Große Trauer um Norwegens König Harald

Wer mit wem und wo? Auch in dieser Woche sorgten Stars und Sternchen wieder für Gesprächsstoff. Wir blicken zurück und haben für Sie die wichtigsten Nachrichten der Woche!

Julia Primus
Redakteurin News & Social Media
Hollywood

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In aller Kürze:

König Harald V. von Norwegen mit 89 Jahren gestorben

Der älteste regierende Monarch Europas ist tot. Norwegen verliert einen besonnenen und krankheitsgeplagten König. Die Zustimmung zur Monarchie sank jüngst.

Britney Spears’ Sohn wird zum Cover-Model

Jayden James Federline tritt zunehmend aus dem Schatten seiner berühmten Mutter: Der 19-Jährige hat sein erstes eigenes Magazin-Cover ergattert.

Jayden Federline
© IMAGO/Agence / Bestimage
Jayden Federline

Sarah Ferguson kehrt nach Epstein-Skandal wieder nach England zurück

Nach Prinz Harry und Herzogin Meghan kehrt auch die ehemalige Herzogin von York wieder in ihre alte Heimat zurück. Laut britischen Medien will sie sich in der Nähe von London niederlassen.

Sarah Ferguson
© IMAGO/Ettore Ferrari
Sarah Ferguson

Melissa Naschenweng brachte die Teichalm zum Beben

Melissa Naschweng trat am Samstag auf der Teichalm auf und heizte dem Publikum ordentlich ein.

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Wenn die „Alpenbarbie“ die Teichalm zum Beben bringt
Wenn die „Alpenbarbie“ die Teichalm zum Beben bringt © KLZ / Dominik Oberwinkler

Bill Kaulitz verrät Aufenthalt einer Hollywood-Diva am Wörthersee

Im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erzählt Bill Kaulitz von seiner Begegnung mit Superstar Julia Roberts, die er bei der Kur im „Vivamayr“ kennenlernte.

Bill Kaulitz
© IMAGO/Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA
Bill Kaulitz

Schwedische Prinzessin Madeleine ziert zum ersten Mal das Cover der Vogue

Sie spricht offen über ihre Schwierigkeiten mit der Rolle der Prinzessin und dem Druck, sich anzupassen.

Gehirntumor: „Dawson‘s Creek“-Star Busy Philipps macht Schock-Diagnose öffentlich

Die Schauspielerin erhielt Anfang des Jahres völlig unerwartet die Diagnose. Ein verschobener Untersuchungstermin und das Drängen ihres Ex-Mannes führten dazu, dass der Tumor rechtzeitig entdeckt werden konnte.

Zauberhafte Premiere! Bullock und Kidman feiern glamouröses Comeback

Fast 30 Jahre nach dem ersten Teil kehren die „Zauberhaften Schwestern“ zurück – und feiern ihre Premiere gebührend in London.

Bianca Schwarzjirg: „Viele Frauen wissen erstaunlich wenig über ihren eigenen Körper“

Zum zweiten Mal findet in Bad Gastein der Summit Her:izon statt. Initiatorin Bianca Schwarzjirg versammelt weibliche – und männliche – Führungskräfte, um zu Themen wie Gesundheit, KI und Leadership zu sprechen.

Moderatoren-Duo Bianca Schwarzjirg und Florian Danner
© APA / Gerry Frank Photography
Moderatoren-Duo Bianca Schwarzjirg und Florian Danner

Rettungsschwimmer:innen? „Dann ist der Heino nicht mehr dabei“

Nach letztem Drehtag für Pilotfolge einer Wörthersee-Serie erneuert Hauptdarsteller Heino sein Ultimatum. Die Regisseurin lässt die Entscheidung noch offen.

Micaela Schäfer bei den Dreharbeiten am Wörthersee
© Peter Rass
Micaela Schäfer bei den Dreharbeiten am Wörthersee

70 Jahre Bravo: Das war das Erfolgsgeheimnis des Kult-Magazins

Am 26. August 1956 erschien die allererste Ausgabe der „Bravo“. Wie aus der „Zeitschrift für Film und Fernsehen“ ein Leitmedium für Millionen von Jugendlichen wurde. Ein Überblick.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!