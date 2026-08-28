Mit Nahversorger lebt der Ortskern von Klöch wieder auf

Ein halbes Jahr nach der Schließung eröffnete der ehemalige Spar in Klöch am 25. Juni als „Nah&Frisch“ mit Café und Post neu. Kauffrau Melisa Vagner zieht erste Bilanz.

Mit der Übernahme des ehemaligen Sparmarktes erfüllte sich die Feldbacherin einen lang gehegten Wunsch

„Es ist super angelaufen, wir können uns wirklich nicht beschweren“, ist Kauffrau Melisa Vagner wenige Monate nach der Wiedereröffnung des Nahversorgers in Klöch erleichtert. Die 37-Jährige hat mit dem „Nah&Frisch“ für die Wiederbelebung des Ortskerns gesorgt, da Klöch mit der Schließung des Sparmarkts längere Zeit sowohl auf einen Nahversorger als auch ein Café verzichten musste.

Ganz reibungslos verlief der Start allerdings nicht. Bereits am ersten Tag streikte die Kasse: „Wir waren alle nervös“, erinnert sich Vagner. Die Kundschaft habe die Pannen jedoch mit viel Verständnis und Freundlichkeit aufgenommen. Mittlerweile habe sich der Alltag gut eingespielt.

Ein Geschäft wird wieder zum Treffpunkt

Mit dem „Nah&Frisch“-Markt erfüllte sich Vagner einen lang gehegten Wunsch. Die gelernte Köchin aus Feldbach hatte schon immer von einem kleinen Café geträumt. Als sie in der Kleinen Zeitung von der bevorstehenden Schließung las, war ihr Interesse geweckt. Nach ausgiebigen Gesprächen mit dem damaligen Betreiber, dem Klöcher Bürgermeister und der Kastner-Gruppe entschied sie sich, den Neustart zu wagen.

Zur Kundschaft zählen Menschen aus Klöch. Die ältere Generation überwiegt, aber auch Jüngere nehmen den neuen Nahversorger gut an. Im August entdeckten zudem erste Urlaubsgäste das Geschäft mit Kaffeestüberl. „Es wird sehr geschätzt, dass es wieder etwas im Ort gibt. Die Leute sagen es uns auch“, freut sich Vagner.

1 / 2 Seit Ende Juni gibt es in Klöch wieder einen Nahversorger © KLZ / Tina Peinhart

„Eine Bereicherung für Klöch“

Das bestätigt auch Franz, der regelmäßig im Café anzutreffen ist: „Es ist eine Bereicherung für den Ort Klöch, genauso für den Tourismus. Mit dem Café gibt es wieder etwas, wo man sich treffen kann.“ Josef, der regelmäßig im Ort einkauft, ist die Nahversorgung wichtig: „Hoffentlich wird es genutzt. Es ist besonders für die ältere Generation wichtig, die nicht mehr mobil ist.“

Beim Sortiment setzt Vagner darauf, möglichst viele regionale Produkte anzubieten. Die Kundschaft sei bereit, etwas mehr zu bezahlen, wenn die Ware aus der Umgebung komme. Das Brot etwa wird von der Bäckerei Binder aus Deutsch Goritz geliefert, da es im Ort keine eigene Bäckerei mehr gibt. Vagner ist ein Satz von Binder in Erinnerung geblieben: „Du wirst noch öfter auf die Nase fallen, aber genau daraus lernst du.“ Sie lacht, als sie davon erzählt: „Er hat so recht!“ Vagner geht aber auch auf die individuellen Wünsche ihrer Kundschaft ein: „Wir reden mit den Leuten und sie sagen uns, was sie gerne noch hätten.“

Erste Anlaufstelle für Einheimische und Touristen

Es war schlimm, als es so lang nichts gegeben hat. Das Geschäft ist meine erste Anlaufstelle. Wir werden alles tun, um es zu erhalten — Klöcher „Nah & Frisch“-Kundin

Besonders wichtig ist Vagner die Sauberkeit im Geschäft. „Eine Kundin ist extra zurückgekommen, um mir zu sagen, dass sie die Produkte noch nie so schön geordnet gesehen habe“, erinnert sie sich lächelnd. Heuer möchte sich Vagner mit ihrem fünfköpfigen Team auf den täglichen Betrieb konzentrieren. Im nächsten Jahr will sie im Café auch Eis servieren.

„Nah&Frisch“-Markt in Klöch Der „Nah&Frisch“ befindet sich mitten im Ortskern. Auf mehr als 115 Quadratmetern werden vor allem Güter des täglichen Bedarfs angeboten. Neben dem angeschlossenen Café umfasst der Nahversorger auch eine Post-Filiale. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 7 bis 18 Uhr, Dienstag von 7 bis 13 Uhr, Samstag von 7 bis 12 Uhr.

Für die Zukunft hat Vagner einen Wunsch: „Dass die Klöcher weiterhin so brav einkaufen.“ Melanie, die im Ort lebt, möchte ihren Beitrag dazu leisten: „Es war schlimm, als es so lang nichts gegeben hat. Ich wohne hier, das Geschäft ist meine erste Anlaufstelle. Wir werden alles tun, um es zu erhalten.“