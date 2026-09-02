Dieses Geschäft in Pöllau vereint Fellpflege und Räucherstäbchen

Von Hartberg nach Pöllau: Ingrid und Franz Lebenbauer eröffnen am 4. September ihr „Räucherparadies“ und „Inge‘s Hundesalon“ am neuen Standort in ihrem Heimatort.

Nach acht Jahren in Hartberg haben Ingrid und Franz Lebenbauer (im Bild mit ihrem Chihuahua Amy) ihren Standort nach Pöllau verlegt

Dieses Geschäft hat Glück, genauer gesagt eine ganze Glücksecke. Den Weg dorthin weist das vierblättrige Kleeblatt, das Ingrid und Franz Lebenbauer vor rund elf Jahren beim Spazieren in ihrem Heimatort Pöllau gefunden haben, und nun eingerahmt über der kleinen Sitzecke an ihrem neuen Standort in Pöllau hängt.

Dorthin sind sie mit ihrem Geschäft „Räucherparadies“ und „Inge‘s Hundesalon“ nach acht Jahren in Hartberg übersiedelt. Am Freitag, 4. September, erfolgt die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten im Einkaufszentrum am Ortsrand von Pöllau. „Wir haben gehört, dass die Fläche frei wird und haben uns gedacht, das passt gut zu uns“, erzählt Ingrid Lebenbauer, die sich darauf freut, nun zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen.

1 / 3 Im vorderen Bereich der neuen Räumlichkeiten befindet sich das „Räucherparadies“ © KLZ / Daniela Buchegger

Das Angebot ist dasselbe wie zuvor in Hartberg. Von Räucherstäbchen bis hin zu Geschenks- und Dekoartikeln findet man im „Räucherparadies“ allerhand. Geplant sei zudem, im Herbst und Frühjahr wieder Räucherseminare anzubieten. „Ich habe selbst einmal ein solches Seminar besucht und das hat mich so fasziniert, dass ich zu Hause selbst Kräuter angebaut und getrocknet habe. So ist das immer mehr gewachsen“, erzählt Ingrid Lebenbauer, die im Vorjahr ein Buch über die Rauhnächte geschrieben hat.

Richtige Beratung

Sie stellt auch selbst Räuchermischungen für das Geschäft her, etwa zu den Rauhnächten oder eine Adventsonntag-Mischung. Im Oktober beginnt die Hauptsaison für das Räuchern, das laut der Pöllauerin immer beliebter wird. „Es wird als altes Brauchtum geschätzt.“ Ihrem Mann Franz Lebenbauer ist dabei vor allem die richtige Beratung ein Anliegen. „Man sucht sich bei uns nicht nur schnell ein Räucherstäbchen aus, sondern nimmt sich Zeit und redet mit uns.“

1 / 6 Im hinteren Bereich der Räume wäscht, pflegt und frisiert Hundefrisörin Ingrid Lebenbauer Vierbeiner in ihrem „Inge‘s Hundesalon“ © KLZ / Daniela Buchegger

Während sich im vorderen Bereich der neuen Räumlichkeiten alles ums Räuchern dreht, stehen im hinteren Raum, in „Inge‘s Hundesalon“, die Vierbeiner und ihre Fellpflege im Fokus. Seit 2015 ist Ingrid Lebenbauer als Hundefrisörin tätig und hat sich in dieser Zeit einen treuen Kundenstamm aufgebaut. So ist sie für heuer schon ausgebucht.

Ausbildung

Zwischen vier und sechs Hunden nehmen am Tag auf dem Tisch vor ihr Platz – je nach Größe und Aufwand – um gebadet, geschert, getrimmt oder gekämmt zu werden. Sie mag es, mit Tieren zu arbeiten. „Es ist lustig und die Hunde geben einem einfach so viel zurück“, sagt Ingrid Lebenbauer, die mit ihrem Mann zwei Chihuahua, Amy und Marley, hat und auch angehende Hundefrisöre ausbildet. Rund 250 Stunden dauert die Ausbildung bei ihr.