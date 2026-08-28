Die „Brutalität“ der Nadelstiche und der Proporz als Klotz am Bein in Graz

Die Revanchismus-Debatte im Grazer Gemeinderat zeigt den Defekt des Proporzes im realpolitischen Alltag auf. Das Rathaus sollte die Spielregeln grundlegend überdenken.

Am Tag der Angelobung der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr gab es noch Nachbeben: Die Stadtschwarzen verwinden nicht, dass die Koalition aus KPÖ und Grünen das Wirtschaftsressort von der ÖVP zur FPÖ verschoben hat. Parteichef Kurt Hohensinner ortet darin gar „Brutalität“. Kahr befand auch stets, die zweitstärkste Fraktion soll den Vizebürgermeister stellen. Nun bremst sie die ÖVP erneut aus, um die Grüne Judith Schwentner durchzusetzen.

Revanchismus und Nadelstiche

Politik auf Augenhöhe sieht anders aus, ortet Hohensinner Revanchismus. Stimmt, das sind fraglos Nadelstiche. Nur ist er eben nicht in der Koalition und so in Sachen Gemeinderatsmehrheit nicht auf Augenhöhe. Und das hat viel mit den vielen Nadelstichen zu tun, die die ÖVP seit Jahren gegen Kahr setzt.

Sind Ressorts von Regierern, die nicht Teil einer Koalition sind, in Graz wirklich Ressorts zweiter Klasse?

Dieses folkloristisch-strategische Polit-Hickhack ist aber nicht das eigentliche Problem. Der Knackpunkt ist doch jener: Die Volkspartei hat sich nun fünf Jahre lang beschwert, dass die Koalition aus KPÖ, Grünen und damals noch der SPÖ die Ressorts der ÖVP-Stadträte gekürzt und unterdotiert hat. Nur deshalb habe man im Amt nicht mehr umsetzen können. Das wirft freilich eine wichtige Frage auf: Sind Ressorts von Regierern, die nicht Teil einer Koalition sind, in Graz wirklich Ressorts zweiter Klasse? Dann wären das zuletzt etwa die Wirtschaft, die Bildung, der Sport, der Tierschutz oder die Kultur gewesen. Das wäre doch katastrophal für die Landeshauptstadt.

Ganz für bare Münze kann man das alles aus dem Lehrbuch politischer Polemik nicht nehmen, sind doch in der letzten Periode etwa Millionen in Schulbauten gesteckt worden. Die Geschichte des Rathauses zeigt aber: Es war tendenziell auch unter vorherigen Regierungen mit Bürgermeistern anderer Parteien so, dass Stadträte außerhalb von Regierungspakten weniger Handlungsspielraum hatten. Und es ist eigentlich unerträglich, dass gut bezahlte Stadträte von der Regierungsbank Opposition machen und gegen eine amtierende Stadtregierung arbeiten, der sie ja eigentlich verpflichtet sein sollten.

Der Proporz auf dem Prüfstand

Es gäbe eine Lösung für effizienteres Regieren: Man müsste – wie im Land Steiermark schon geschehen – den Proporz abschaffen. Dann sitzen nur Vertreter von Koalitionsparteien auf der Regierungsbank und es gibt keine Ressorts zweiter Klasse mehr. Der Haken: „Dazu müsste man die Bundesverfassung ändern und es gibt in Österreichs Kommunen und Ländern so viele unterschiedliche Positionen dazu, dass das unmöglich erscheint“, weiß der Grazer Magistratsdirektor Martin Haidvogl.

Dann gäbe es noch eine andere Lösung, die im Wiener Rathaus gelebt wird. Dort stellen Fraktionen, die Kraft ihres Wahlergebnisses die Regierungsbank beschicken, obwohl sie keiner Koalition angehören, eben nur „nicht amtsführende Statdräte“ ohne Ressorts. Diese verdienen dann auch nur fast halb so viel wie ihre amtsführenden Kollegen. Dafür braucht es nur eine Änderung des Statuts der Stadt Graz durch den Landtag.

Vielleicht wagt man ja im Grazer Rathaus einmal einen Reformschritt für mehr Klarheit.

Für die Schlagkraft einer Regierung wäre beides gut, für die der Opposition, die dann nicht in einer Doppelmühle steckt, auch. Die Rollen wären klar verteilt, das politische Geschäft könnte sich das übliche Grazer Schattenboxen (siehe oben) ersparen. Uns allen wäre geholfen. Vielleicht wagt man ja im Grazer Rathaus einmal einen Reformschritt für mehr Klarheit.