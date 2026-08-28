Lob von der AfD-Chefin und Berichte über enge Bande zwischen Parteijugend und Identitären könnten für den FPÖ-Chef zum Stolperstein werden.

Wiener Innenstadthotels sind ein beliebter (weil opulenter und dadurch öffentlichkeitswirksamer) Ort für Buchpräsentationen. Zu jener, die am heutigen Freitag auf dem Plan steht, erhalten jedoch nur vorher akkreditierte Medienvertreterinnen und -vertreter Zugang. Es geht um das neue Buch des Polit-Bloggers Gerald Grosz, der sich in dieser Woche vor Gericht bei SPÖ-Chef Andreas Babler wegen beleidigender Aussagen entschuldigen musste. Besonders interessant: Neben dem stellvertretenden FPÖ-Klubobmann Norbert Nemeth hat sich auch die Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag und stellvertretende Bundessprecherin der AfD angesagt.

Die Nähe zwischen der AfD und ihrer Schwesterpartei FPÖ wird vor allem seit der Amtszeit von Herbert Kickl als Parteichef regelmäßig beschworen. Zuletzt streute sogar AfD-Parteichefin Alice Weidel in ihrem (ausgerechnet in Wien stattfindenden) Sommerinterview beim ZDF der FPÖ öffentlich Rosen. Man könne von der Partei „sehr viel lernen", schließlich habe diese, was der AfD aktuell noch fehle – Regierungserfahrung.

Wird die Nähe zum Problem?

Die AfD ist aber nicht die einzige politische Akteurin, deren Nähe zur FPÖ nun wieder in den Fokus rückt. Wie Recherchen des „Standard“ zeigen, dürfte es auch enge Bande zwischen der Freiheitlichen Jugend und den Identitären geben, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft werden. Es geht um die Rekrutierung von Personal, mögliche Geldflüsse und zuletzt auch um grenzüberschreitende Aussagen. Die FPÖ-Jugend dementiert Zahlungen, nun soll ihre Förderung geprüft werden.

Für Parteichef Herbert Kickl könnte die ewig strittige Nähe seiner Partei zu den Identitären nun zum Problem werden. Nach der öffentlichen Distanzierung durch Heinz-Christian Strache zeigte man sich unter Kickl deutlich offener in Richtung der Bewegung und bezeichnete diese sogar als „NGO von rechts“. Sollten sich die jüngsten Berichte über finanzielle Verbindungen verdichten, gerät Kickl spätestens im ORF-Sommergespräch (denn Interviews mit anderen Medien abseits der eigenen sind bekanntlich spärlich gesät) in Erklärungsnot.

Lossagung mit Hintergedanken

Und auch die Freude über die AfD-Unterstützung aus dem Nachbarland im ZDF hielt bei so manchem in der Partei nicht allzu lange, sprach sich Weidel im Interview doch für einen Ausstieg aus dem Euro aus. Und mit entsprechenden Öxit-Überlegungen hält man sich, nach vereinzelten erfolglosen Versuchen, in der FPÖ inzwischen zurück. Der Grund: nicht mehrheitsfähig.

Sollte Kickl es zumindest diesmal mit seinem Plan, „Volkskanzler“ zu werden, ernst meinen, wird er überlegen müssen, ob er sich die engen Bande zu Rechtsaußen noch leisten kann. Straches damalige Lossagung hatte vor allem das Ziel, Wählerinnen und Wähler der Mitte nicht zu verschrecken. Ein Plan, der bekanntlich aufging und die FPÖ in weiterer Folge die Regierung führte. Ja, die aktuellen Umfragen bescheinigen der FPÖ heute luftigere Höhen, als es sich Strache je hätte erträumen können. Doch Sorgen über eine allzu enge Verbundenheit zu zweifelhaftem Gedankengut könnten beim Wahlvolk den Frust über die aktuelle Politik im Land überlagern.