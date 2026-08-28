Obersteirischen Bezirksgerichten fehlt mindestens ein Richter

Die sieben Standorte leiden unter der hohen Arbeitsbelastung. Gespräche dazu laufen, mögliche Schließungen sind momentan vom Tisch.

Viel Arbeit und zu wenig Personal, das ist auch das Fazit am Bezirksgericht

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des österreichischen Justizsystems sind aufgrund der großen Arbeitsbelastung unter Druck, darauf wurde in den vergangenen Wochen immer wieder vonseiten der Richtervereinigungen und Justizgewerkschaft hingewiesen. Wie stellt sich die Situation konkret in den sieben Bezirksgerichten im Sprengel des Landesgerichtes Leoben – also Schladming, Liezen, Murau, Judenburg, Leoben, Bruck/Mur, Mürzzuschlag – dar?

Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung heißt es: „Nach der Auslastungsberechnung waren die Bezirksgerichte in der Obersteiermark im Jahr 2025 zwischen 94 und 112 Prozent ausgelastet.“ 25 Planstellen sind dort besetzt, genau genommen bräuchte es aber 26,3 Richterinnen und Richter. „Ja, die Arbeitsbelastung ist extrem hoch, wir würden zumindest einen weiteren Richter in unserem Sprengel benötigen“, sagt Sabine Anzenberger, Sprecherin des Landesgerichtes Leoben.

14.340 Verfahren in einem Jahr

Was bedeutet das in Zahlen? „Im Jahr 2025 sind an den Bezirksgerichten im Sprengel Leoben etwas mehr als 13.600 Zivilverfahren und rund 740 Strafverfahren angefallen“, informiert die Sprecherin weiter. Für 2026 gibt es noch keine Zahlen, aus den bisherigen Verfahren lässt sich schließen, „dass der Gesamtanfall in etwa im Bereich des Vorjahres liegt“. Und Anzenberger weiter: „Es ist ausschließlich dem großen Einsatz der Richterinnen und Richter sowie Rechtspfleger zu verdanken, dass diese hohe Belastung bisher ohne wesentliche Verzögerungen bewältigt werden kann.“

Gespräche zu diesem Thema finden momentan statt, zuständig ist das Oberlandesgericht Graz: „Dort wird über eine gleichmäßige Auslastung zwischen Graz, Leoben und Klagenfurt entschieden“. Gehören zum Sprengel des Oberlandesgerichts Graz doch das Oberlandesgericht selbst, vier Landesgerichte sowie 26 Bezirksgerichte der Steiermark und Kärnten. Die Planungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Schließungen momentan vom Tisch

Gleichzeitig kam im heurigen Juni aus dem Justizministerium der Vorstoß kleinere Bezirksgerichte – in der Obersteiermark waren es konkret Mürzzuschlag, Murau und Schladming – zu schließen. Dabei ging es nicht darum, dass es in diesen Einheiten nicht genug Verfahren gibt, sondern um „die Schaffung von Gerichtseinheiten, die eine ausreichende Größe und Leistungsfähigkeit aufweisen“, sagte Justizministerin Anna Sporrer damals. Die Aufregung war groß, ist aber mittlerweile wieder abgeebbt.

Der scheidende Präsident des Landesgerichts Leoben, Robert Wrezounik, äußerte sich dazu kürzlich im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: Die Standorte Mürzzuschlag und Murau stehen für ihn „außer Diskussion“, das Bezirksgericht Schladming sei indes ein „Sorgenkind“: Es sei schwer, für dort Personal zu bekommen, nun sei aber eine Richterin für Schladming und Liezen neu ernannt worden: „Das ist ein großes Glück“, sagt Wrezounik. Die Diskussion um eine mögliche Schließung sei momentan vom Tisch, aber nicht deshalb, weil es dort nun eine neue Richterin geben wird: „Der Ministerin fehlt für ihre Pläne der politische Konsens.“