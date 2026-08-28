Eselrettung in Leoben nimmt 15 Esel aus Israel unter ihre Fittiche

Ulrich Kettner, Chef der Eselrettung Österreich mit Sitz in Leoben organisierte mit der „Starting Over Sanctuary“ aus Israel die Rettung und Überstellung von 15 Eseln nach Österreich.

„Wir haben Verantwortung übernommen – Verantwortung für Tiere, die darauf angewiesen sind, dass Menschen nicht wegsehen“, betont Ulrich Kettner, Chef der Eselrettung Österreich, die in Leoben ihren Sitz. hat. 15 Esel in Not nahm der Verein nun in die Obhut und ließ sie unter gehörigem Aufwand von Israel nach Österreich überstellen.

Man habe aber nicht nur Verantwortung übernommen, so Kettner weiter: „Wir haben gleichzeitig eine Brücke geschlagen über Ländergrenzen, Sprachbarrieren und Tausende Kilometer hinweg.“ Konkret vernetzte sich Kettner von der Eselrettung Österreich mit der „Starting Over Sanctuary“, was sich mit „Zufluchtsort für einen Neuanfang“ übersetzen lässt.

Chance auf ein tiergerechtes Leben

Die Vertreter dieser Organisation haben Kettner und die Eselrettung Österreich im Internet ausfindig gemacht und ihn daraufhin kontaktiert. Der Plan: Gequälte und misshandelte Esel aus Israel nach Leoben zu bringen, um ihnen zu ermöglichen, wieder auf die Beine zu kommen und ein tiergerechtes Leben führen zu können.

© Eselrettung Österreich Esel sind sein Ein und Alles: Ulrich Kettner aus Leoben

Ein ambitioniertes Ziel, das alle Beteiligten viel Arbeit, Zeit und Nerven kostete: „Pläne wurden gemacht, verworfen und wieder neu gefasst. Termine wurden vereinbart und wieder verschoben. Sobald wir geglaubt haben, dass alles funktionieren würde, ist die nächste Nachricht gekommen und die Welt hat wieder ganz anders ausgesehen“, erinnert sich Kettner.

190 Esel werden insgesamt betreut

Dabei habe sich immer alles nur um die eine und einzige Frage gedreht: „Wann werden die Esel aus Israel endlich bei uns sein?“, sagt Kettner. Für ihn sind Esel und deren Wohlergehen nicht eine, sondern die Herzensangelegenheit schlechthin. Derzeit betreut die Eselrettung Österreich insgesamt 190 Tiere – einen Gutteil davon in der Montanstadt.

© Eselrettung Österreich Besuch aus Israel bei der Eselrettung Österreich von Ulrich Kettner

Vor wenigen Tagen war es nach vielen Wochen organisatorischer Schwierigkeiten so weit und die 15 Esel bezogen in Leoben ihr neues Heim: „Für mich persönlich ist dieser Tag einer der größten Schritte und eines der bedeutendsten Ereignisse im bisherigen Werdegang unserer Eselrettung Österreich“, schwärmt Kettner.

© Eselrettung Österreich In Israel werden Esel sehr häufig als Nutztiere gehalten und meistens nicht besonders gut behandelt

Es gehe keinesfalls darum, jemandem etwas beweisen zu müssen: „Wir sind stolz, weil hinter dem Tag der Ankunft unzählige Stunden Arbeit, Telefonate, Nachrichten, Organisation und vor allem Menschen stehen, die nicht aufgegeben haben, als es schwierig geworden ist.“ Und schwierig geworden sei es „oft genug“, meint Kettner.

1 / 3 190 Esel betreut die Eselrettung Österreich derzeit © Eselrettung Österreich

Der Flug der Esel habe mehrfach verschoben werden müssen: „Wir wollten die Tiere selbst in Lüttich abholen und sie auf ihrem letzten Stück ihrer langen Reise persönlich nach Österreich bringen“, erzählt Kettner. Es stellte sich aber heraus, dass dieser Plan nicht umsetzbar sei.

Lösung nach vielen Wochen

„Aufgeben war aber keine Option. Schlussendlich ist es uns gelungen, mit einer französischen Pferdetransportfirma eine Lösung für die letzten Kilometer einer Reise, die für die Esel 3500 Kilometer entfernt in Israel begonnen hatte“, so Kettner.

© Eselrettung Österreich Eselparadies für die Tiere bei Ulrich Kettner in Leoben

Nach der erfolgreich abgehakten Rettungsmission statteten Vertreter der „Starting Over Sanctuary“ Leoben und der Eselrettung Österreich einen Besuch ab.