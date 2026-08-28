Angelino Zeller (30) strebt in Frankreich nach seinem zweiten EM-Titel. Der Steirer ist seit Juli 2021 ungeschlagen. Der heimische Verband hat 22 Athleten nach Laval entsendet.

Angelino Zeller ist des Siegens definitiv nicht überdrüssig. „Nein, zu gewinnen wird nicht langweilig“, sagt er und lacht, „zu gewinnen ist aber schon auch geil.“ Seit dem Weltcup in Briançon im Juli 2021 und damit seit stolzen 1870 Tagen ist der Gratkorner in der Wand nicht übertroffen worden. Am Freitag will er in der Qualifikation den Grundstein für seinen zweiten EM-Titel in der Kategorie AL1 legen. Der wird am Samstag im französischen Laval vergeben, und auch Markus Pösendorfer aus Vasoldsberg hat Chancen auf das Podest. Dritter Grazer im EM-Bunde ist Michael Schlegl aus Übelbach.

„Ich klettere nicht für den Sieg, sondern für mich. Unabhängig davon, wie viele dabei sind und um welchen Bewerb es sich handelt, will ich die Wand bezwingen und mich selbst fordern“, sagt Zeller – und gibt weiter Einblicke: „Die Konkurrenz ist in der jüngsten Vergangenheit immer stärker geworden, es ist immer knapper geworden. Das Niveau steigt ständig, und es kommen auch immer wieder neue Sportler, die extrem stark sind. Das Niveau ist gestiegen, und es ist durchaus möglich, dass mich jemand bezwingt.“ Der Sieg eines Konkurrenten würde ihn sicher weiter beflügeln, denn er selbst sieht in sich auch noch Potenzial. „Bei der Fingerkraft und Fingerstärke kann ich noch aufholen, und auch beim Gewicht ist noch etwas drin. Ich fühle mich aktuell auch etwas schwer und nicht so spritzig.“ Das liegt aber nicht am üppigen Essen. „Ich lege sehr schnell an Muskelmasse zu und muss daher auch beim Training ein bisschen aufpassen.“

Die Arena in Laval kennt er gut. „Sie haben sehr große Kletterflächen, und es ist schon extrem cool, hier zu klettern. Auf den Tribünen ist auch immer sehr viel los.“ Bei den Para-Athleten werden auch Nicht-Europäer ihr Können in der Wand zeigen, denn es wird parallel auch ein Weltcup ausgetragen. Dass die Rollstuhlkletterer bei den Paralympics in Los Angeles 2028 nicht dabei sein werden, ist für Zeller bitter. „Die Chance, dass es vier Jahre später in Brisbane dabei ist, scheint relativ hoch zu sein. Aber das ist für mich dann zu spät.“ Zeller engagiert sich dafür, dass dann vielleicht ein anderer Steirer sich groß in Szene setzen kann. „Wir haben im Vergleich zu anderen Nationen ein sehr kleines Team, aber es tut sich etwas, und ich versuche, da auch zu helfen. Es wird immer besser angenommen, und man sieht immer mehr Menschen mit Behinderungen in Kletterhallen.“ Trotz der kleinen Größe hat die Para-Nationalmannschaft fünf Medaillen – drei davon in Gold – von den kontinentalen Meisterschaften 2024 zu verteidigen.

Schubert will ersten Vorstieg-Titel

Insgesamt werden 22 rot-weiß-rote Kletter-Asse in Frankreich nach Medaillen streben. Angeführt wird das KVÖ-Aufgebot von Jessica Pilz und Jakob Schubert, die im Vorstieg zu den Favoriten zählen. Zusätzlich werden noch die Titel im Speed-Klettern vergeben; gebouldert wurde bereits im Juli. Nach vier Weltmeistertiteln will Schubert im Vorstieg sein erstes EM-Gold – in der Kombination hat er bereits eine. „Die EM ist mein letzter Wettkampf des Jahres, ich will zeigen, was ich draufhabe. Das europäische Feld im Vorstieg ist aktuell sehr stark, es gibt mehrere Leute, die Weltcups gewinnen können. Das war früher anders und macht es in diesem Jahr noch reizvoller. Meine Erwartungen sind wie immer hoch, ich fühle mich gut und will um den EM-Titel mitkämpfen.“ Die steirischen Fahnen wird im Vorstieg Christian Leitner vom Blochhouse Graz hochhalten.

Auch Kärnten wird in Frankreich vertreten sein. Mattea Pötzi vom ÖAV Villach und Felix Mader vom NFÖ Villach sind im Vorstieg dabei. Im Paraklettern bestreitet die 16-jährige Lilli Marie Laschitz ihre erste EM. Die blinde Athletin des ÖAV Klagenfurt feierte in Innsbruck ihr Weltcupdebüt. Sie hat übrigens gute Chancen, bei den Paralympics in LA dabei zu sein.