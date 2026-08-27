Mit 32,5 Grad war es am Präbichl so heiß wie noch nie

35,7 Grad in Kalwang, 32,5 Grad am Präbichl, 46 Hitzetage in der Bezirkshauptstadt: Der heurige Sommer stellte im Bezirk Leoben gleich mehrere Temperaturrekorde auf.

Heiß und immer heißer werden die Sommer – auch im Bezirk Leoben kam die Bevölkerung heuer ordentlich ins Schwitzen. Insgesamt wurden in der Bezirkshauptstadt bisher 47 Hitzetage mit mindestens 30 Grad gemessen. „43 davon fielen in den meteorologischen Sommer seit dem 1. Juni, die übrigen vier traten bereits Ende Mai auf. Zudem verzeichneten wir heuer die längste Hitzeperiode der Reihe: 14 Hitzetage in Folge vom 18. Juni bis zum 1. Juli. Als Endstand erwarten wir 46 Hitzetage für den meteorologischen Sommer und 50 im gesamten Jahr“, erläutert David Kaufmann vom Wetterdienst „Tauernwetter“. Damit werde der Spitzenwert von 42 Hitzetagen im gesamten Jahr 2024 deutlich übertroffen.

Im Bezirk purzelten aber noch weitere Hitzerekorde: In Kalwang kletterte das Thermometer auf 35,7 Grad und am Präbichl wurden erstmals 32,5 Grad gemessen. „Beide Rekorde fielen am selben Tag, nämlich am Sonntag, dem 28. Juni. Dieser Tag markierte den Höhepunkt der ersten großen Hitzewelle dieses Sommers“, informiert Kaufmann. Der bisherige Rekord in Kalwang lag bei 35,4 Grad, am Präbichl bei 31,6 Grad. Beide Werte wurden am 28. Juli 2013 gemessen.

Rund 50 Messjahre

Die Messreihe der Kalwanger Station reicht bis Dezember 1966 zurück, weist allerdings eine Lücke zwischen 1989 und Anfang 1994 auf. Insgesamt umfasst sie damit mehr als 50 Messjahre. Die Messstation am Präbichl liegt auf der Passhöhe an der Eisenstraße im Gemeindegebiet von Vordernberg auf 1215 Metern Seehöhe. Die Messreihe reicht hier bis ins Jahr 1949 zurück, seit 2001 wird durchgehend gemessen.

© Tauernwetter Diesen Sommer wird es mit 46 Hitzetagen in Leoben einen neuen Rekord geben

Die 32,5 Grad am Präbichl seien außergewöhnlich, betont Kaufmann: „Dass der bisherige Rekord gleich um 0,9 Grad übertroffen wurde, stellt für eine Station auf über 1200 Metern Seehöhe eine enorme Steigerung dar.“ Zudem steuere der Präbichl mit einem Sommermittel von 17,4 Grad auf den wärmsten Sommer seiner Messgeschichte zu.

Trend geht steil nach oben

Auch in den kommenden Jahren zeigt der Trend steil nach oben: „Am Präbichl wurde die 30-Grad-Marke von 1958 bis 2012 kein einziges Mal erreicht, seither fiel sie in drei von 14 Sommern. Unserer Einschätzung nach werden absolute Spitzenwerte wie 35,7 Grad in Kalwang und 32,5 Grad am Präbichl bei einem ungebremsten Temperaturanstieg in rund 15 Jahren auch ohne die absolute Ausnahmesituation dieses Sommers erreichbar sein“, schildert der Meteorologe.

Die extreme Hitze in diesem Sommer sei nämlich erst durch das Zusammentreffen des grundlegenden Klimawandels und einer außergewöhnlichen Trockenheit möglich geworden. „Dass sich eine Dürre dieses massiven Ausmaßes gleich im nächsten Sommer wiederholt, ist statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich“, sagt Kaufmann und fährt fort: „Bei der Zahl der Hitzetage rechnen wir für Kalwang bis zur Mitte des Jahrhunderts mit 15 bis 20 Tagen pro Jahr im Mittel. Was wir heute als extremen Rekordsommer wahrnehmen, wäre dann schlichtweg ein gewöhnlicher Sommer. Für den Präbichl bedeutet diese Entwicklung, dass die 30-Grad-Marke künftig in den meisten Sommern erreicht werden wird.“