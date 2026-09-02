Nach fünf Jahren in Penzendorf eröffnete Kosmetikerin Katja Steiner in der Hartberger Innenstadt ihr neues Studio „Velvet beauty“. Dort feierte die 27-Jährige nun ihr fünfjähriges Jubiläum als Unternehmerin.

Mit 22 Jahren war sie ihre eigene Chefin: Vor fünf Jahren hat sich die Kosmetikerin Katja Steiner mit ihrem eigenen Studio in Penzendorf selbstständig gemacht. Nun erfolgte für die 27-Jährige der nächste Schritt. Sie siedelte sich vor kurzem mit ihrem Studio, wo sie für gesunde Haut, gepflegte Nägel und Wohlfühlmomente sorgen will, unter dem neuen Namen „Velvet beauty by Katja Steiner“ in der Herrengasse in der Hartberger Innenstadt an. Ebendort feierte sie jüngst auch ihr fünfjähriges Jubiläum als Unternehmerin.

Perfekter Standort

„Der Standort ist für mich perfekt, die Raumaufteilung ist sehr gut“, sagt die Hartbergerin, die nach ihrer abgeschlossenen Lehre als Friseurin eine Ausbildung im Nageldesign im Jahr 2018 gemacht hat. Den Schritt in die Selbstständigkeit würde sie immer wieder machen. „Ich bin geboren dafür. Ich führe einfach selbst gerne das Geschäft und möchte etwas machen, hinter dem ich wirklich stehe und mit Produkten arbeiten, die ich mir selbst aussuche.“

1 / 4 In der Herrengasse 6 in der Hartberger Innenstadt befindet sich das Beauty-Studio von Katja Steiner © KLZ / Daniela Buchegger

Mit derselben Hingabe spricht sie von ihrer täglichen Arbeit als Kosmetikerin. „Das, was ich mache, mache ich mit voller Leidenschaft. Das spüren meine Kundinnen und Kunden auch“, sagt Steiner, die am Ring lebt, und die persönliche Beziehung zu ihrer Kundschaft besonders schätzt. Dass es auch zahlreiche andere Beauty-Studios gibt, ist ihr bewusst und sieht sie pragmatisch: „Jede Kundin, jeder Kunde soll einfach dorthin gehen, wo er sich wohlfühlt.“

Liebe zum Sugaring

Ihr Repertoire reicht von Maniküre und Nageldesign über Haarentfernung mittels Sugaring bis hin zu Gesichtsbehandlungen, wobei sie sich auf die Behandlung von Akne spezialisiert hat. Ihre Liebe zum Sugaring, bei dem eine Paste aus Glukose, Fructose und Wasser auf die Haut aufgetragen und diese in Haarwuchsrichtung abgezogen wird, hat sie während ihrer Ausbildung zur Kosmetikerin, die sie Mitte 2025 abgeschlossen hat, entdeckt.