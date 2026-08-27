Iselsberger Bürgermeister überraschend zurückgetreten

Gerhard Wallensteiner kündigte am Montag sein Amt auf. Er gab gesundheitliche Gründe und Überlastung als Ursachen dafür an.

Im Gemeindeamt Iselsberg-Stronach wird bald ein neuer Bürgermeister das Amt bekleiden

Er war nicht angekündigt und es gab auch keine Anzeichen dafür, dass Gerhard Wallensteiner, der Bürgermeister von Iselsberg-Stronach (ÖVP), aus seinem Amt ausscheidet. Am Montag reichte er bei der Gemeinde sein Rücktrittsgesuch ein. Gesundheitliche Gründe und Überlastung wurden als Ursachen angegeben. Dazu weiß Martin Mayerl, Bürgermeisterkollege aus Dölsach, dass der Wassermangel in Iselsberg in diesem Sommer und zuletzt eine Verunreinigung des Iselsberger Trinkwassers mit Koli-Bakterien den Bürgermeister sehr beansprucht hätten. Wallensteiner selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

© Kk/privat Gerhard Wallensteiner gab seinen Rücktritt als Bürgermeister von Iselsberg bekannt

Er wurde 2022 zum Bürgermeister gewählt. Damit ging er in seine erste Amtsperiode. Im Gemeinderat hatte er keine Mehrheit. Mit Wallensteiner sind in den vergangenen Monaten bereits vier Osttiroler Bürgermeister in der laufenden Periode ausgeschieden – Oswald Kuenz von Lavant, Franz Webhofer von Strassen und Georg Hofmann von Heinfels.