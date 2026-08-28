Was wartet auf Kärntner Patienten, wenn Babler-Plan umgesetzt wird?

Der Vorschlag von Vizekanzler Andreas Babler, den Privatspitäler-Fonds aufzulösen, sorgte für Aufregung. Was würde sich ändern, wenn es dazu käme?

Der Satz war vorbereitet, die nachfolgende Aufregung einkalkuliert: Im ORF-Sommergespräch am Montag erklärte Vizekanzler Andreas Babler, wie er 200 Millionen Euro im Gesundheitsbudget umlenken wolle: über das Abschaffen des Privatspitäler-Fonds (Prikraf). Dort würden ohnehin nur die „Schönheitsoperationen der Superreichsten finanziert“ werden, sagte er. Geld, das man nach seinen Plänen „dem öffentlichen System zur Verfügung“ stellen sollte.

19,7 Millionen Euro nach Kärnten

In Kärnten gibt es zwei Häuser, die Leistungen über den Prikraf abrechnen: die Privatklinik Maria Hilf in Klagenfurt und die Privatklinik Villach. 2025 wurden Leistungen von insgesamt 19,7 Millionen Euro – zu relativ gleichen Teilen auf die beiden Häuser aufteteilt – abgerechnet. Abstrakte Zahlen, die Humanomed-Geschäftsführer Herbert Ratz greifbarer macht. „Wir haben pro Jahr 9000 Patienten, die operativ versorgt werden. Weitere 4000 werden medizinisch notwendige konservative Behandlungen stationär aufgenommen.“

Das Spektrum der Operationen reicht von der Unfallchirurgie über Kardiologie bis hin zur Grauer Star-Operation, insgesamt werden zehn Fachbereiche abgedeckt. Schönheitsoperationen die nicht als Folge eines Unfalls oder einer Krebserkrankung notwendig sind, also rein ästhetisch motiviert, fallen übrigens nicht in diese Kategorie. „Sie werden ausschließlich privat verrechnet und nicht über den Prikraf.“

© Humanomed Herbert Ratz, Geschäftsführer der Humanomed

„Das System würde aber komplizierter, ineffizienter und für alle Beteiligten belastender werden. — Herbert Ratz , Geschäftsführer Humanomed

Doch was würde passieren, wenn der Babler-Plan – den Neos und die ÖVP mittlerweile ablehnen – tatsächlich umgesetzt wird? Zunächst einmal würde weiterhin medizinischer Bedarf bestehen - und auch die beiden Privatkliniken, wie Ratz betont. „Das System würde aber komplizierter, ineffizienter und für alle Beteiligten belastender werden.“ Die sozialversicherten Menschen hätten weiterhin einen gesetzlichen Anspruch auf medizinisch notwendige Versorgung samt Kostenbeteiligung ihrer Sozialversicherung, die schließlich ihre Mittel treuhändisch verwaltet. Allerdings würde die Abrechnung pro Behandlungsfall direkt mit den Krankenversicherungsträgern erfolgen. Und nicht wie bisher gebündelt über den Prikraf.

Die Humanomed-Gruppe Die Humanomed-Gruppe wurde vor 51 Jahren gegrundet. Neben den beiden Privatkliniken und Villach und Klagenfurt betreibt man auch das Reha-Zentrum in Althofen mit rund 12.000 Patienten jährlich. Seit 2018 ist man auch im Gesundheitstourismus aktiv, man übernahm den Bleibergerhof, aus dem 2022 das Bleib Berg F.X. Mayr Retreat wurde. Zudem hat man ein eigenes Unternehmen für Software für Reha-Einrichtungen, eine Consulting-Sparte und das AMI-Kärnten (Arbeitsmedizinisches & Arbeitspsychologisches Institut Kärnten) in der Gruppe. Im Jahresschnitt beschäftigt man rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kärnten. Das Unternehmen steht im Eigentum der Familie Eder.

Emotionen löste der Babler-Vorschlag bei Ratz keine aus: „Das ist Teil eines Auftritts, wir müssen das inhaltlich bewerten und da ist die Sache klar: Wir erbringen gesetzliche Leistungen in Ergänzung zum Öffentlichen Gesundheitswesen.“

Einem – auch oft aus der SPÖ vorbegrachten Argument – widerspricht Ratz mit Vehemenz: Man werbe nicht Personal mit besseren Gehältern aus den von der Öffentlichen Hand geführten Krankenhäusern ab. „Unsere Gehaltsschemata orientieren sich an jenen der öffentlichen Krankenhäuser. Wir sehen daher keine generelle Überbezahlung“, sagt Ratz.