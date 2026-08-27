Johann Lafer zurück im TV: Emotionales Comeback mit Standing Ovations

Nach seiner Krebserkrankung steht Johann Lafer wieder vor der Kamera. Bei „Grill den Henssler“ wurde der Starkoch vom Publikum mit großem Applaus empfangen.

Johann Lafer ist zurück im Fernsehen und der Empfang fiel besonders herzlich aus. Bei seinem Auftritt im „Grill den Henssler Sommer-Special“ (30. August, 20:15 Uhr, VOX). gab es für den 68-Jährigen laut Mitteilung des Senders Standing Ovations. Sichtlich gerührt erklärte Lafer, er freue sich, wieder am normalen Leben teilnehmen zu können und sei „auf dem Weg der Besserung“.

Aufgezeichnet wurde die Folge bereits am 3. Juni, im Stream bei RTL+ läuft sie eine Woche vor der TV-Ausstrahlung.

Seine Erkrankung hatte der gebürtige Steirer Ende Mai öffentlich gemacht. Bei ihm war ein niedrig-malignes Non-Hodgkin-Lymphom festgestellt worden. Eine Chemotherapie setzte ihm zuletzt stark zu, unter anderem verlor er zeitweise seinen Geschmackssinn. Inzwischen gehe es ihm deutlich besser.

Auch optisch ist die Behandlung noch zu erkennen: Lafer trägt derzeit eine Mütze, sein markanter Schnauzer ist verschwunden.