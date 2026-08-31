Die Steiermark befindet sich auf Sparkurs: Schrumpfende Kontingente für Assistenzstunden und hohe Selbstbehalte belasten Familien von Menschen mit Behinderung.

Hohe Selbstbehalte und Kürzungen bei Assistenzstunden machen Familien in der Steiermark das Leben schwer

Mit 2026 hat das Land Steiermark den Sparstift angesetzt. Ende 2025 präsentierte die Koalition ein Kürzungspaket von 106 Millionen Euro, bis 2027 müssen weitere Hundert Millionen Euro eingespart werden. Die angespannte Budgetsituation bekommt auch die Bevölkerung zu spüren, darunter Menschen mit Behinderung.

Wer Assistenzleistungen wie den Familienentlastungsdienst oder Wohnassistenz benötigt, könnte in Zukunft öfter durch die Finger schauen, wie Thomas Driessen, Vorsitzender der Sozialwirtschaft Steiermark und Geschäftsführer von Alpha Nova, prognostiziert. „Wir stellen fest, dass die Kontingente der genehmigten Stunden immer weiter nach unten gehen“, berichtet er im Namen der steirischen Sozialträger, zu denen unter anderem auch die Caritas, Lebensgroß und Jugend am Werk gehören. Wer also im vergangenen Jahr noch insgesamt 300 Stunden genehmigt bekam, könnte im schlimmsten Fall im kommenden nur noch über ein Kontingent von 200 Stunden verfügen.

Familien können Selbstbehalt nicht stemmen

Die Betroffenen bewegen sich in einem Teufelskreis, erklärt Driessen. Denn: Mit Kürzungen sei vor allem dann zu rechnen, wenn die Stunden im Vorjahr nicht in Anspruch genommen wurden. „Das passiert aber, weil sich auch die Befreiungen von den Selbstbehalten drastisch reduziert haben.“ Im Moment müssen Betroffene zehn Prozent der Kosten für jede genehmigte Stunde übernehmen, konkret geht es um sechs bis sieben Euro. „Das klingt im ersten Moment nicht nach viel, aber geht man von der maximalen Anzahl von zehn Stunden pro Woche aus, sind das zwischen 240 und 280 Euro Selbstbehalt im Monat.“ Unleistbar für manche Familien, so Driessen. „Menschen mit Behinderung gehören nicht zu den Großverdienern.“

Wir sprechen hier von einer Bearbeitungszeit von drei bis vier Monaten. — Maria Riedrich , Leiterin Mobile Familien- & Behindertenarbeit Caritas Graz

© Caritas Maria Riedrich ist Leiterin der Mobilen Familien- & Behindertenarbeit bei der Caritas

Welche Auswirkungen das auf Familien haben kann, zeigt die Situation einer alleinerziehenden Grazerin. Die 31-Jährige muss schon jetzt zittern, wenn sie an 2027 denkt. Bei dem vierjährigen Sohn der zweifachen Mutter wurde Autismus diagnostiziert, der Bub muss im Moment zuhause betreut werden. „Er hat den Sprung von der Krippe in den Kindergarten einfach nicht geschafft“, erzählt die Grazerin.

Alleinerziehende besonders betroffen

Ein Platz im Heilpädagogischen Kindergarten? „Unmöglich zu bekommen, zu viele Pflichtkinder.“ Einen Beruf auszuüben sei deshalb im Moment nicht möglich, so die 31-Jährige, gleichzeitig blickt die junge Mutter neben dem Selbstbehalt für den Familienentlastungsdienst auf mehrere Hundert Euro Therapiekosten im Monat. „Insgesamt komme ich locker auf 800 Euro.“ Ein Betrag, der für die junge Frau bedeutet, in allen anderen Lebensbereichen zurückzustecken. „Man will, dass das eigene Kind trotz allem bestmöglich gefördert wird, aber mental kann man diese Last alleine kaum tragen.“ Dass vor allem Alleinerziehende unter den schwierigen Bedingungen leiden, weiß auch Maria Riedrich, Leiterin der Mobilen Familien- & Behindertenarbeit bei der Caritas in Graz.

Geht man von der maximalen Anzahl von zehn Stunden pro Woche aus, sind das zwischen 240 und 280 Euro Selbstbehalt im Monat — Thomas Driessen , Geschäftsführer Alpha Nova

Für 2027 muss die Grazerin nämlich schon jetzt den Antrag auf Assistenzstunden einreichen, denn die Bearbeitung nimmt seitens der Behörde mehrere Monate in Anspruch. Diese Erfahrung bestätigt Riedrich: „Wir sprechen hier von einer Bearbeitungszeit von drei bis vier Monaten.“

Würfelspiel bei Stundenvergabe

Wer welche Stunden genehmigt bekommt? Laut Alpha Nova-Geschäftsführer Driessen ein Würfelspiel, die Kontingente seien von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich. „Leibnitz ist zum Beispiel großzügiger als Graz-Umgebung.“ Zudem werden Krankheiten unterschiedlich bewertet. Wird die Diagnose ME/CFS in manchen Bezirken für die Bewilligung von Assistenzstunden anerkannt, würden Patienten in anderen unterdessen durch die Finger schauen.

Driessen kritisiert auch den Behördendschungel, mit dem Betroffene konfrontiert sind, scharf. „Anspruchsvoraussetzungen ändern sich ständig, es gibt zig unterschiedliche Anlaufstellen für Hilfen.“ Bezeichnend sei eine Aussage eines ehemaligen Bezirkshauptmanns gewesen, so Driessen: „Er hat mir in einem Gespräch vor Jahren gesagt: ,Wenn alle wüssten, worauf sie Anspruch haben, wären wir schon lange pleite.‘ Das hat mir gezeigt, wie Bürokratie zum Nachteil der Bevölkerung genutzt wird.“