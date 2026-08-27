Der italienische Kaffeeröster wächst kräftig und plant neue Investitionen. Der Umsatz stieg heuer bereits um 15 Prozent. Expansion in Saudi-Arabien geplant.

Der italienische Kaffeekonzern, Massimo Zanetti Beverage Group, zu dem die Marke Segafredo gehört, brüht am Erfolg. Nach Informationen der Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ stieg der Umsatz im 1. Halbjahr 2026 um 15 Prozent auf 693 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 48 Prozent auf 60 Millionen Euro. Der Nettogewinn lag bei 10,5 Millionen Euro.

Der Umsatz des Konzerns soll 2026 von rund einer Milliarde Euro auf voraussichtlich 1,4 Milliarden steigen. Zum Vergleich: Der Triester Konkurrent Illy machte im Vorjahr 700 Millionen Euro Umsatz. „Wir haben hart daran gearbeitet, das Unternehmen wieder auf einen starken und nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen“, sagte Konzernchef Pierluigi Tosato der Zeitung.

Hohe Kaffeepreise, Zollumgehung in den USA

Vor allem die Effizienz der Produktion sei verbessert worden. Gleichzeitig sei die Verschuldung von rund 450 Millionen Euro bei Übernahme des Unternehmens auf voraussichtlich etwa 300 zum Jahresende gesenkt worden, betonte Tosato.

© AP/Christof Stache Die Kaffeebohne wurde zum Preistreiber

Die Entwicklung fällt in eine Zeit deutlich gestiegener Preise für Kaffee. Eine wichtige strategische Entscheidung war nach Angaben des Konzernchefs deshalb die Konzentration der Produktion für den US-Markt im Werk in Suffolk im Bundesstaat Virginia. Damit habe Segafredo die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump verhängten Zölle vollständig umgehen können und sich gegenüber Wettbewerbern einen wichtigen Kostenvorteil verschafft.

Joint Venture in Saudi-Arabien

Auch in anderen internationalen Märkten baut der Konzern mit Sitz seine Präsenz aus. In Asien produziert Segafredo bereits in Thailand, Vietnam und Indonesien. In Südamerika ist die Gruppe mit einem Produktionsunternehmen im brasilianischen Campinas vertreten. In Australien wurden zwei zuvor eigenständig agierende Unternehmen zusammengeführt und unter der Hauptmarke Segafredo gebündelt.

Für den kommenden Herbst kündigte Tosato zudem ein Joint Venture in Saudi-Arabien an, an dem Massimo Zanetti Beverage Group 70 Prozent halten soll. Das Vorhaben war wegen des Krieges im Nahen Osten zunächst verschoben worden. Nun sei der Konzern bereit, die in Vietnam produzierten Marken Boncafé und Bonarabia auf der Arabischen Halbinsel zu vermarkten.