Gamescom 2026: Viele asiatische Studios, neue Witcher 3 Details

Die Gamescom in Köln zieht viele asiatische Studios an, insbesondere aus China. Die Messe bleibt ein wichtiger Treffpunkt für Gamer trotz Branchenkrise.

Köln ist wieder im Spielefieber. Auf gefühlt jedem Display in der Stadt sieht man Werbung für ein neues Spiel. Plakate von „Marvel’s Wolverine“ hängen an den Wänden, und das, obwohl Playstation auf der diesjährigen Gamescom gar nicht vertreten ist. Je näher man zur Messe kommt, desto mehr staut sich der Verkehr.

Die Gamescom gehört als eine der wenigen Gaming-Messen, die es noch gibt, immer noch zum Fixpunkt aller Gamerinnen und Gamer. Obwohl es in der Branche seit Jahren eigentlich kriselt. Auch dieses Jahr haben wieder viele Studios mit Entlassungen zu kämpfen. Manche mussten ganz zusperren. Vor allem der amerikanische und der europäische Markt haben einige Rückschläge einzustecken. XBOX strukturiert unter der neuen Leitung komplett um und hat auf der Gamescom nur das neue „Gears of War“ zu bieten, das „more of the same“ ist. Playstation ist gar nicht vertreten und hat seit Wochen mit Kritik zu den eingestellten Videospiel-Discs zu kämpfen. GTA zeigt seinen exklusiven Einblick in das Spiel lieber auf Netflix als auf der Gamescom. Dem Besucherandrang der Messe schadet dies alles jedoch nicht.

Bereits am Fachbesuchertag musste man zum Teil drei Stunden anstehen, um ein Spiel zu spielen. Am Donnerstag sind Wartezeiten von einer Stunde aufwärts vermutlich Standard. Wir hatten trotzdem die Möglichkeit, einige der kommenden Spiele zu testen.

1 / 8 Lego präsentierte ihre neuen Pokemon Sets © KLZ / Nico Lang

Ein elf Jahre altes Spiel sticht hervor

Die kommende „The Witcher 3“-Erweiterung konnte man zwar nicht spielen, „CD Projekt Red“ zeigte den Medien jedoch eine Stunde Gameplay und enthüllte neue Details der Story. Geralt und Rittersporn zieht es dieses Mal nach Letten, der Heimat des Barden, um Familienangelegenheiten zu klären. Nach einer Party verschwindet plötzlich Rittersporn und Geralt zieht mit dessen Cousine los, um ihn zu finden. Letten ist eigentlich ein idyllisches Land mit einem dunklen Geheimnis, mit dem Rittersporns Familie irgendwas zu tun hat. Dass die Erweiterung auch mit einer gratis Remastered-Version einhergeht, ist einer der großen Gesprächspunkte auf der Messe.

© KLZ / Nico Lang CD Projekt Red gab Medien einen Einblick in die neue Witcher-Erweiterung

Nintendo hat mit „Orbitals“ ein interessantes Kooperationsspiel im Line-up. Dieses sticht mit seinem 80er-Jahre-Anime-Grafikstil hervor. Für die Cutscenes haben die Entwickler auch extra ein Animationsstudio engagiert. Das Spiel erinnert vom Gameplay stark an „It Takes Two“ und „Split Fiction“.

Asiatische Studios übernehmen die Gamescom

Die Menge an asiatischen Studios fällt auch dieses Jahr auf der Gamescom auf. Vor allem China ist dahingehend immer stärker vertreten. Dieses Jahr ist mit „Tides of Annihilation“ ein neues Spiel aus China mit einem riesigen Stand vertreten. Das Fantasy-Action-Adventure verbindet die König-Arthur-Saga mit dem modernen London. In der 45 Minuten langen Demo auf der Messe kämpft man sich durch ein sehr detailreiches Museum, um am Ende dem ägyptischen Boss Anubis entgegenzutreten. Grafisch und auch spielerisch hat das Spiel einiges zu bieten. Bereits in der Demo gab es viel zu erkunden. Die Kämpfe sind flott und haben Potenzial für viele epische Kombinationen.