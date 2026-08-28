Fahrräder für SOS-Kinderdorf: Die Spendenaktion geht weiter

Die Knittelfelder Radwerkstatt Willibald macht von Bürgern gespendete Räder fahrtüchtig und schenkt sie dem SOS-Kinderdorf Stübing.

Durch Zufall hat Jasmine Willibald im Gespräch mit einer Freundin erfahren, dass für die jungen Bewohnerinnen und Bewohner des SOS-Kinderdorfes Stübing Fahrräder benötigt werden.

Die Chefin der Radwerkstatt Willibald in der Knittelfelder Sandgasse 61 ist für ihr großes Herz bekannt und ließ sich nicht lange bitten. Sie leitet die Firma gemeinsam mit ihrem Mann Bernd, beriet sich kurz mit ihm, und die Lösung war rasch gefunden: „Wir haben selbst drei Neuräder gespendet und Menschen aufgerufen, uns gebrauchte Fahrräder vorbeizubringen, die vielleicht schon lange in Kellern und Abstellräumen stehen und nicht mehr verwendet werden“, erzählt Jasmine Willibald.

Erste Lieferung ist erfolgt

Von der enormen Beteiligung zeigt sie sich überwältigt. Binnen einer Woche seien mehr als 30 Räder gespendet worden. Jene, die nicht mehr fahrtüchtig waren, wurden in der Radwerkstatt repariert und gesammelt ins SOS-Kinderdorf geliefert: „Dort war die Freude riesengroß, und das hat uns zum Weitermachen angespornt“, so Jasmine Willibald.

Auch Scooter gefragt

Ziel ist es, noch einmal einen Transport mit 30 Fahrrädern zu organisieren. „Zehn Stück haben uns Menschen aus der Region schon wieder gespendet. Und wir freuen uns über jeden, der uns bis zum Ende der Ferien noch Räder vorbeibringt.“

Einen Abholdienst könne man nicht anbieten. Gefragt sind Fahrräder in Kinder- und Erwachsenengröße, denn im Kinderdorf leben nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche im Alter von bis zu 18 Jahren. Gefragt sind zudem gebrauchte Rollerskates und Kinderscooter sowie Radhelme und -handschuhe.



Mit den Verantwortlichen des SOS-Kinderdorfes Stübing wurde eine Vereinbarung getroffen: Sollte dort der Bedarf gedeckt sein, dürfen Räder an andere Kinderdörfer weitergegeben werden. Mit Gottfried Kleinhappl gibt es in Stübing zudem einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der sich um die Instandhaltung der Räder kümmert.