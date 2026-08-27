Zivilstreife kollidiert mit Motorrad, Grazerin schwer verletzt

Mittwochabend wurde eine 63-Jährige schwer verletzt, als sie in Graz mit einer Zivilstreife auf der Wiener Straße zusammenstieß.

Eine Polizistin war Mittwochnacht im Zivilfahrzeug mit Blaulicht auf der Wiener Straße in Graz unterwegs: Gegen 21:45 Uhr war die Einsatzfahrt an der Kreuzung mit der Exerzierplatzstraße jäh zu Ende. Denn zur selben Zeit fuhr eine Motorradlenkerin (63) in die Kreuzung ein: Einsatzfahrzeug und Motorrad kollidierten.

Die 63-Jährige kam zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die Verunfallte ins UKH Graz, wo die 63-Jährige (aus Graz-Umgebung) stationär aufgenommen wurde.

Sie gab an, bei Grün in den Kreuzungsbereich mit der Wiener Straße eingefahren zu sein. Die Polizistin war unterdessen stadteinwärts unterwegs. Weitere Erhebungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs laufen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.