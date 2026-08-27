Wetterdienste warnen: Sind Superzellen am Freitag realistisch?

Im südlichen Bayern und mit Ausläufern nach Österreich können laut Experten tatsächlich Superzellen entstehen. Dies ist aber nur eine mögliche Wetter-Variante.

Von potenziellen Superzellen ist die Rede, von Regen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und von Sturm- und Orkanböen von bis zu 200 km/h. Insbesondere den Süden Bayerns soll es erwischen, jedoch sehen manche Wetter-Prognosen auch Teile Tirols, Salzburgs und Vorarlbergs betroffen. „Kachelmannwetter“ schreibt etwa auf X, dass es auf „eine typische Superzellenlage am bayerischen Alpenvorland hinauslaufen“ könnte. „Vor der Kaltfront ordentlich Energie, Feuchte, Labilität und Hebung. Dazu satte Windscherung.“

Auch „Unwetter-Österreich“ spricht auf Facebook von einer potentiellen Schwergewitter-Lage. „Die aktuellen Modellberechnungen zeigen weiterhin teilweise extreme Szenarien, insbesondere für Bayern“, wird noch im Posting von Mittwochfrüh vermerkt. Es würden in den Modellen keine „normalen“ Gewitter simuliert werden, sondern richtig „dicke Brummer“. Jedoch erinnern die Posting-Ersteller, dass Modellberechnungen keine Warnungen und keine Garantie seien. „Bis Freitag kann und wird sich noch einiges verändern.“

Bei der Geosphere Austria bestätigt man diese Prognosen, jedoch mit einem „Aber“. „Es wären die Zutaten für Superzellen vorhanden“, sagt Alexander Hedenig. „Aber das ist nur eine Variante. Wind von mehr als 100 km/h und Superzellen sind von der Wahrscheinlichkeit her aktuell eher gering. Jedoch muss sich in der Wetterküche nur eine Zutat ändern und es sieht anders aus.“

Gesichert ist, dass eine Kaltfront einziehen wird. Vor allem Freitagabend und Samstagmorgen kann es kräftige Regenschauer im nördlichen Salzburg und im westlichen Oberösterreich geben. Auch hier sind laut dem Meteorologen theoretisch zwischen 20 und 40 Liter Regen pro Quadratmeter und Böen bis zu 60 km/h möglich. In der nördlichen Steiermark sollte es ruhig bleiben. „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass es zum Beispiel noch das Ausseerland trifft.“

Im Rest der Steiermark und in Kärnten drückt die Kaltfront die Temperaturen von Freitag auf Samstag ebenso nach unten. Jedoch steigen diese im Laufe des Wochenendes wieder. Am Sonntag werden in der Steiermark und in Kärnten wieder bis zu 29 oder 30 Grad Celsius prognostiziert.