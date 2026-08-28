Italienisches Restaurant in Villach sucht Nachfolge

„Pasta Mama“ am Villacher Stadtpark ist gut besucht und längst etabliert. Umso überraschender ist, dass Daniela Sternad nun eine Nachfolge für ihr Lokal sucht.

Als Mutter von drei Kindern möchte sie den etablierten Betrieb übergeben. Ihre kulinarische Reise soll danach in einem kleineren Lokal weitergehen

Bei „Pasta Mama“ läuft es laut Inhaberin Daniela Sternad gut, die Gäste werden Jahr für Jahr mehr, das Konzept habe sich etabliert. Trotzdem hält sie bereits Ausschau nach einer Nachfolge für ihr Lokal am Villacher Stadtpark. Sie will ausloten, ob es Interessenten gibt, die den Betrieb und das Konzept weiterführen möchten.

Eröffnet hat Sternad „Pasta Mama“ im Oktober 2022. Von Beginn an standen frische Pastavariationen wie Tagliatelle, Rigatoni oder Farfalle im Mittelpunkt. 2024 kam mit „Pizza Papa“ ein weiterer Schwerpunkt dazu. Sternad setzt auf Zutaten, die sie kennt und denen sie vertraut. Das Konzept verbindet laut Sternad italienische Küche mit Kärntner Gastfreundschaft.

Zu Gast bei „Pasta Mama“ Daniela Sternad

Aus der Zahnarztordination in die Küche

Dass Sternad heute Gastronomin ist, war nicht vorgezeichnet. Einige Jahre arbeitete sie als Zahnarztassistentin, ehe sie als Quereinsteigerin in die Gastronomie wechselte. Ihre Eltern führten das „Vinorell“ in Riegersdorf, später übernahm Sternad das Lokal und machte sich danach mit „Zur kleinen Pfleger“ selbstständig. Über Velden führte ihr Weg schließlich auf den Sternberg. Der Sternberg blieb für sie auch später ein besonderer Ort.

© KLZ/Stefan Pajman Kulinarik, Pasta Mama, Nudeln, Villach am 30.09.2024

Dass sie nun eine Nachfolge sucht, habe nichts mit mangelndem Zuspruch zu tun. Der Mietvertrag läuft im kommenden Jahr aus, und als Dreifachmutter sei es eine Herausforderung, einen Betrieb dieser Größe zu führen. Derzeit arbeiten fünf Angestellte gemeinsam mit ihr im Lokal. Findet sich ein Nachfolger, möchte sie sich wieder stärker auf die Küche konzentrieren und dafür ein kleineres Lokal suchen. Ihr kulinarisches Herz sei am Sternberg geblieben, erzählt sie im Gespräch.

Über die Nachfolgebörse der Wirtschaftskammer versucht sie nun ihr etabliertes Lokal mit Gastraum, Produktionsküche und 230 Quadratmetern großen Gastgarten an Interessenten weiterzugeben.