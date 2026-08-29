Die erste Kärntner Weinstraße steht in den Startlöchern

Die Region Mittelkärnten präsentiert die erste Kärntner Weinstraße. Geboten werden Radtouren durch Weingüter, Genussläden und Übernachtungen.

Die wohl bekanntesten Weinstraßen Österreichs befinden sich in der Steiermark. Doch was die Steirer können, kann Kärnten auch. Ein flächendeckendes Rebenmeer? Gibt es nicht. Kilometerweise Weinbestockung in Reih und Glied sucht man in Kärnten vergeblich. Hier betreibt man eher vinophiles Insel-Hopping. Rund um die Herzogstadt St. Veit und die Landeshauptstadt Klagenfurt hat sich in den letzten Jahren eine der spannendsten Weinregionen Österreichs formiert. „In den sanften Hügeln zwischen dem Glantal und dem Längsee blitzen zwischen Wald und Getreide, Burg und Ortschaft immer mehr Reben auf und haschen nach Aufmerksamkeit“, heißt es in dem Projekt. Das Lavanttal ist die Wiege der Reinkarnation des Kärntner Weinbaus und in Sittersdorf keltert man schon seit mehr als 1000 Jahren Wein.

Zwischen diesen beiden Gebieten erstreckt sich die Kärntner Weinstraße: 22 Weinbaubetriebe verschiedener Größenordnungen, sechs vinophile Genussläden mit Weinkompetenz und fünf Beherberger sind dort zu finden.

© Thomas Sattler Mit Ausblick auf den Wörthersee: Ried Seewiese

„Das Angebot ist da, die Herausforderung ist nur, dieses in die Auslage zu stellen“, erklärt Gunter Brandstätter, Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten. Erster Schritt zur Bespielung der Kärntner Weinstraße ist die Zusammenfassung aller Winzer, Einkaufsmöglichkeiten und weinaffinen Betriebe auf einer Online-Plattform. Diese ist ab sofort unter www.mittelkaernten.at/weinstrasse abrufbar. Ein Printprodukt ist bereits in Ausarbeitung. „Die Auswahl der Betriebe haben wir gemäß einer ersten regionsübergreifenden Erhebung getroffen“, sagt Brandstätter. Ziel der Kärntner Weinstraße ist auch die Generierung von Nächtigungen über buchbare Genusspakete – auch außerhalb der Hochsaison. Johannes Moser, der in der Region Mittelkärnten am Projekt arbeitet, betont: „Wein lässt sich ja bekanntlich besonders im Herbst, aber auch im Frühjahr am besten erleben.“

© KK/Screenshot 22 Weinbaubetriebe, sechs Genussläden und fünf Beherberger sind Teil der Weinstraße

Die Kärntner Weinstraße ist auch ein weiterer Baustein in der Radoffensive der Region Mittelkärnten. So wurden vier Radtouren entwickelt, die Weingüter mit Sehenswürdigkeiten und weiteren Erlebnissen verbinden. Brandstätter: „Wir wollen ein kuratiertes Angebot aus Weinbaubetrieben und weinaffinen Gastronomen und Shops schaffen, um den Kärntner Wein noch stärker und als zusätzlichen Baustein eines gelungenen Urlaubs zu positionieren.“ Die Weinstraße und ihre Gastgeber ergänzen auch das bereits umfangreiche Kulinarikangebot. So sind ja Klagenfurt und Mittelkärnten mit dem „Marktplatz Mittelkärnten“ und die Region Klopeiner See-Südkärnten mit dem Lavanttal bereits Slow Food-Travel-Regionen.

© Michael Stabentheiner Die Weingüter sind auch mit dem Rad erreichbar

Weitere Projekte geplant

Vom Weinfest über die Weinlese, vom Weinwandertag bis hin zur bereits zweimal erfolgreich durchgeführten Hop-on-hop-off-Weintour am Längsee: Die Möglichkeiten, die Kärntner Weinstraße mit Leben zu füllen, sind nicht enden wollend. Brandstätter: „Wein soll ein zusätzliches Motiv sein, um Kärnten zu besuchen.“