WWF-Voting: Schwarze Sulm im Rennen um „Fluss des Jahres“

Die Publikumswahl wird erstmalig vom WWF durchgeführt und soll die Bedeutung der heimischen Flüsse unterstreichen. Noch bis 1. September kann online abgestimmt werden.

Der heiße und niederschlagsarme Sommer setzt die heimischen Flüsse heuer besonders unter Druck. Umso größeres Augenmerk legt der WWF auf deren Schutz. Aus diesem Grund führt die Naturschutzorganisation heuer erstmalig die Wahl zum „Fluss des Jahres“ durch.

Wahl bis 1. September

Noch bis einschließlich 1. September können Menschen in ganz Österreich online für einen von neun Flüssen aus allen Bundesländern abstimmen. Ausgewählt wurden die Kandidaten nach ihrem ökologischen Zustand, ihrer Artenvielfalt, ihrer Gefährdung und ihrem Schutzbedarf.

Für die Steiermark geht die „Schwarze Sulm“ ins Rennen. Aus gutem Grund: Die rund 35 Kilometer lange Fließstrecke vom Ursprung auf der Koralpe bis zur Mündung in die Weiße Sulm in Gleinstätten gilt als einzigartiges Naturjuwel. Sie bietet unter anderem Steinkrebs und Feuersalamander sauberes Wasser, Schluchten und strukturreiche Gewässer. Auf mehreren Abschnitten genießt sie durch rechtliche Maßnahmen besonderen Schutz.

© Postl Die Schwarze Sulm entspringt auf der Koralpe und mündet in Gleinstätten in die Weiße Sulm

Kraftwerk nicht vom Tisch

Gleichzeitig gibt es seit über 20 Jahren Bestrebungen, ein Kleinkraftwerk an der Schwarzen Sulm zu errichten. Nach massiven Interventionen von Projektgegnern und zahlreichen Behördenverfahren sind aktuell gleich mehrere Gerichtsinstanzen am Zug. Sogar die Projektwerber bezweifelten aber zuletzt, ob es jemals zu einer Umsetzung ihrer Kraftwerkspläne kommt.

Ob und wie sich der mögliche Titel „Fluss des Jahres“ darauf auswirkt, bleibt abzuwarten. Die Konkurrenz für die Schwarze Sulm ist jedenfalls stark: Zur Wahl stehen die Lafnitz im Burgenland, die Lavant in Kärnten, der Kamp in Niederösterreich, die Vöckla in Oberösterreich, die Saalach in Salzburg, der Lech in Tirol, die Meng in Vorarlberg und die Donau in Wien. Der Gewinner wird nach Ende des Votings auf der Webseite des WWF bekannt gegeben.