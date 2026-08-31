Zu den laufenden Großbaustellen in Graz kommen ab Montag weitere Grabungen hinzu: ein Überblick seitens des Straßenamts.

Am Hilmteich wird der Bau des Speicherkanals fertig, der zweigleisige Ausbau beginnt

Die größte Erleichterung konnte das Land Steiermark schon letzte Woche vermelden: Die Baustelle am Glacis, doch eine der meistbefahrenen Straßen in Graz, wurde ein paar Tage früher als geplant fertig, schon seit Mittwoch letzter Woche gibt es hier freie Fahrt.

Auch bei der Langzeitbaustelle beim Hilmteich wird weitergearbeitet: In der Hilmteichstraße (zwischen Auersperggasse und Hilmgasse) sind am Dienstag, 1. September, Nachtarbeiten notwendig.

Ansonsten ist die Zahl der neu startenden Baustellen gegen Ende der Sommerferien hier überschaubar:

Mariatroster Straße 142a: Ab 31. August und bis 18. September sind hier ein Fahrstreifen gesperrt und eine Postenregelung notwendig. Grund ist ein Schiebertausch eines privaten Auftraggebers. Gearbeitet wird je zwischen 8 und 15 Uhr.

Marburger Straße: Ein ewiges Problem in der Fahrradstraße: Erneut wurden die Poller beschädigt und müssen repariert werden. Das passiert am Dienstag, 1. September, zwischen 9 und 12 Uhr. Die Holding Graz Linien müssen die Linie 64E daher umleiten: Richtung Puntigam fahren die Busse ab der Haltestelle Morrehof über die St.-Peter-Hauptstraße – Petrifelderstraße zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse und weiter nach Puntigam. Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte: Ab der Haltestelle Paul-Keller-Gasse fahren die Busse über Petrifelderstraße – St.-Peter-Hauptstraße zur Haltestelle Morrehof und weiter wie bisher nach St. Leonhard.

Ragnitzstraße 59–149: Noch bis 31. August kommt es zu punktuellen Einschränkungen und einer Postenregelung, ein Mobilfunkbetreiber verlegt Glasfaserleitungen.

Steinbergstraße 30–35: Ein Mast muss getauscht werden, von 31. August bis 16. September gilt eine Postenregelung. Gearbeitet wird jeweils von 9.30 bis 15 Uhr.

Eine Übersicht der weiterhin aufrechten Baustellen findet sich auf graz.at.