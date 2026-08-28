Neuer Kandidat für den Job als Kärntner Bildungsdirektor

Kommen sich Landeshauptmann und Bildungsminister in die Quere? Bund favorisiert angeblich einen Mann aus den eigenen Reihen, um mehr Einfluss zu bekommen.

Am Montag endet die fünfjährige Amtszeit von Isabella Penz als Kärntner Bildungsdirektorin. Wer sie wann beerben wird, steht in den Sternen. Gibt es keine Einigung zwischen Bund und Land, könnte es sogar eineinhalb Jahre lang dauern, bis der neue Kärntner Bildungschef feststeht.

Und es gibt einen konkreten Grund, warum die beiden Männer, die den Bildungsdirektor küren, eventuell die Muskeln spielen lassen werden: Während bisher Penz und Tanja Leitner, Pädagogische Leiterin der Kärntner Volkshochschulen, die besten Karten zu haben schienen, ist im Rahmen der Hearings ein weiterer männlicher Kandidat ins Spiel gekommen: Insiderinformationen zufolge handelt es sich um einen hohen Beamten aus dem Bildungsministerium. Diesen würde der Bund bevorzugen, um mehr Einfluss auf die Kärntner Behörde zu haben, heißt es. Das wird Fellner, der bei der Kandidatenkür das Vorschlagsrecht hat, nicht gefallen.

Präsidialleiter übernimmt

Einen fließenden Übergang beim Top-Job wird es jedenfalls nicht geben. Penz wird am Dienstag wieder in der Arbeiterkammer ihren Dienst antreten. Dorthin hat sie ein Rückkehrrecht, nicht aber auf ihren ehemaligen Posten als Leiterin der Bildungsabteilung. Und Präsidialleiter Robert Derhaschnig übernimmt während der Vakanz die Funktion des Bildungsdirektors. Diese hatte er auch während Urlauben oder Krankenständen der amtierenden Bildungsdirektorin inne. Damit starten die Schülerinnen und Schüler ohne offiziellen Bildungsdirektor ins neue Schuljahr.

Segnet Minister den Vorschlag ab?

Wie geht es jetzt weiter? Die Hearings sind abgeschlossen, derzeit wird ein Gutachten über die Kandidaten erstellt. Dann wird es nach finaler Abstimmung innerhalb der Kommission an Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) übermittelt. Fellner kann dann Wiederkehr einen oder mehrere geeignete Kandidaten vorschlagen. Gibt das Ministerium grünes Licht, geht es schnell und eine Neu-Bestellung Anfang Oktober wäre möglich. Wenn nicht, muss weiterverhandelt werden. Spätestens nach einem Jahr sollte eine Entscheidung vorliegen. Gibt es immer noch keine Einigung, kann die Frist noch einmal um ein halbes Jahr verlängert werden.

Angst vor „unsachlichen Ergebnissen“

Aber warum wurde diese Stelle eigentlich vom Bund erst Ende Mai und damit zum spätestmöglichen Zeitpunkt ausgeschrieben, obwohl das Land auf eine frühere Ausschreibung gedrängt hat? „Ein zu weites Vorziehen der Ausschreibung kann zu unsachlichen Ergebnissen führen“, erklärt das Ministerium auf Anfrage.