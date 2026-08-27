Dürre - Unterer Lobau geht es laut WWF extrem schlecht

Trockenheit und Hitzewellen haben der Unteren Lobau in Wien weiter zugesetzt. Dem Schutzgebiet gehe es "extrem schlecht", sagte Michael Stelzhammer von der Naturschutzorganisation WWF bei einem Lokalaugenschein der APA im August. Er wiederholte die Forderungen, Wasser aus der Donau in die Untere Lobau weiterzuleiten und das Gebiet im Renaturierungsatlas der Gewässer nachzumelden. Wien macht weitere Maßnahmen von den Ergebnissen eines Grundwasserströmungsmodells abhängig.

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