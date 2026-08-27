GTA 6 kämpft mit Leaks, die vor der offiziellen Veröffentlichung auf Social Media geteilt wurden.

GTA 6 hat in den letzten Tagen massiv mit Leaks zu kämpfen. Am Donnerstag veröffentlicht Rockstar, das Studio hinter GTA, einen 30-Minuten-langen exklusiven Einblick in das Spiel. Dies geschieht jedoch hinter der Bezahlschranke auf Netflix. Und das während der Gamescom, was viele Gamerinnen und Gamer ärgert.

Nun sind schon Tage davor erste Szenen von dem Einblick auf Social Media veröffentlicht worden. Diese sind echt, wie Rockstar am Mittwoch bestätigt hat. Für Spieleentwickler ist das natürlich ärgerlich, wenn vor offiziellen Trailern Spielinhalte an die Öffentlichkeit kommen. Aber werden die Leaks und der exklusive Netflix-Deal dem Spiel schaden?

Leaks kaum vermeidbar

Dass Leaks bei so einem Spiel in der Größe nicht zu verhindern waren, weiß Niki Laber, Präsident des ÖVUS (Österreichischer Verein für Unterhaltungssoftware). Laber war früher Teil von Rockstar Vienna, die damals an GTA mitgearbeitet haben. „Bei der Entwicklung eines großen Spiels wie GTA, an dem ungefähr 1.000 Personen im Core-Team arbeiten, lassen sich Sicherheitsbedenken und Informationslecks kaum völlig ausschließen“, sagt Laber.

© Kk Niki Laber, Präsident des ÖVUS

Für die Spieler und Fans würde dies der Vorfreude jedoch keinen Abbruch tun. „Angesichts der enormen Prominenz und Größe des Titels warten viele Fans ohnehin gespannt auf Vorab-Einblicke, weshalb die Vorfälle dem finalen Erfolg des Spiels keinen Schaden zufügen werden“, ist Laber der Meinung.

„Deal mit Netflix ist genial“

Auch die Kritik an dem Netflix-Deal wird sich vermutlich kaum auf die Verkaufszahlen von GTA 6 auswirken. „Rockstar war im Umgang mit der Presse schon immer sehr zurückhaltend und hat Medienvertreter stark abgeschirmt. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass Details oft im Verborgenen bleiben. Umso genialer ist jedoch der Deal mit Netflix zu bewerten, da dadurch eine völlig neue, riesige Zielgruppe erreicht wird – eine Marketingleistung, die man Rockstar erst einmal nachmachen muss“, so Laber.

Für Netflix lohnt sich der Deal natürlich auch. Der Streaminganbieter reitet damit auf einer riesigen Hype-Welle mit. Was für die Spiele, die Netflix selbst anbietet, eventuell auch einen kleinen Schub an Aufmerksamkeit bedeutet. „Letztlich landen die Inhalte jedoch wenige Stunden später auf Plattformen wie YouTube, sodass diese Vertriebswege dem Gesamterfolg des Spiels keineswegs schaden werden“, sagt Laber.