Mit einer „einfachen“ chemischen Reaktion kreierten US-Forscher Kekse aus PET-Flaschen. Diese sind für Menschen unbedenklich zu essen.

Geht es nach Forschern der South Illinois University, dann könnten alte Plastikflaschen künftig eine Zutat für Kekse werden. „Wir haben Techniken für Plastik-Upcycling entwickelt, um wertvollere Produkte daraus zu machen. Daher haben wir uns gedacht: Warum nicht auch Nahrung? Denn Plastik ist Kohlenstoff und Kohlenstoff ist Essen“, erklärt Forscher Lahiru Jayakody bei der Veröffentlichung ihres Experiments im Fachmagazin „The American Chemical Society“.

Doch wie haben die Forscher das angestellt? Der Prozess ist recht einfach, denn Polyethylenterephtalat – also PET – beinhaltet Moleküle mit viel Kohlenstoff. Diese lassen sich in Proteine umwandeln. Dabei ließen die Wissenschaftler die Zersetzung von Mikroben erledigen. Dafür wurden verschiedene Hefearten – darunter auch Hefe zum Backen – entsprechend „programmiert“, also so verändert, dass sie aus Plastik Lebensmittel machen können.

Guter Geschmack?

Damit die Mikroben ihre Arbeit erledigen konnten, musste das Material mithilfe von Wasser und Sauerstoff bei hohem Druck und hoher Temperatur in verwertbare Bestandteile zerlegt werden. Diese wurden dann von den Mikroben „gefressen“ und durch ihren Stoffwechsel zu Proteinen, Fetten und Säuren umgewandelt. Diesen Zutaten fügten die Forscher schließlich Ballaststoffe, Stärke und Süßungsmittel hinzu, und fertig war der Keksteig.

Für Menschen sind die Kekse vollkommen sicher zu essen. Dass sie auch gut schmecken, will sich das Team durch Probanden bei einem Geschmackstest bestätigen lassen, nachdem eine offizielle Zulassung die Ungefährlichkeit bestätigt.

NASA-Projekt

Doch warum wurde diese Forschung gemacht? Das Projekt begann als Teil der „Deep Space Food Challenge“ der NASA. Dabei wurden Nahrungsquellen gesucht, auf die Astronautinnen und Astronauten in extremen Umgebungen wie dem Mond, dem Mars oder an Bord einer Raumstation zurückgreifen könnten.