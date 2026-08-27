Zweimal biss sein Hund zu: Oberkärntner musste vor Gericht

Zwei Hundebisse innerhalb weniger Monate beschäftigten das Bezirksgericht Spittal. Der Halter des Hundes übernahm die Verantwortung. Er muss 3600 Euro zahlen.

Eine fahrlässige Körperverletzung nach zwei Hundebissen beschäftigte kürzlich das Bezirksgericht Spittal. Angeklagt war der Halter eines Jagdhundes aus dem Bezirk Spittal. Sein Hund soll innerhalb weniger Monate zwei Spaziergängerinnen gebissen haben. Was genau passiert ist, schilderten die beiden Frauen als Zeuginnen vor Gericht.

Der erste Vorfall ereignete sich im März. Eine Frau war auf einer Wiese unterwegs, als der nicht angeleinte Hund sie in den linken Oberschenkel biss. Vor Gericht schilderte sie die Folgen der Verletzung: „Ich habe tatsächlich immer noch Schmerzen.“ Die Bissverletzung sei tief gewesen, zudem habe sie an der betroffenen Stelle Taubheitsgefühle und einen erheblichen Gewebeverlust. „Das ist auf keinen Fall eine Bagatelle“, so die Frau weiter.

Hunde biss gleich zweimal zu

Im Juni kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Wieder war der Hund nicht angeleint. Eine zweite Frau wurde nach ihren Angaben gleich zweimal von dem großen braunen Hund gebissen. Besonders belastend sei für sie gewesen, dass es nach dem ersten Biss zu einem zweiten Angriff kam. „Der Hund hatte die Möglichkeit, mir nochmal hinterherzulaufen und mich ein zweites Mal zu attackieren“, schilderte sie vor Gericht.

Der Hundehalter übernahm die Verantwortung für die Vorfälle. Beim zweiten Biss sei er aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen allerdings selbst nicht mit dem Hund unterwegs gewesen. „Sollte der Hund tatsächlich gebissen haben, übernehme ich auch dafür die Verantwortung“, erklärte er. Beide Vorfälle seien seiner Hundehaftpflichtversicherung gemeldet worden. Bei der Verhandlung wurde der Mann anwaltlich unterstützt.

So endet das Verfahren

Richter Mario Žužek berücksichtigte unter anderem, dass der Angeklagte bislang unbescholten war, Verantwortung übernahm und die Schadensmeldungen bereits erfolgt waren. Er bot daher eine Diversion an. Der Angeklagte erklärte sich damit einverstanden, binnen 14 Tagen 3600 Euro zu bezahlen. Dann wird das Strafverfahren eingestellt und damit gibt es keinen Schuldspruch. Die zivilrechtlichen Ansprüche der beiden Frauen werden über die Hundehaftpflichtversicherung abgewickelt. Über das weitere Schicksal des Hundes entscheidet die zuständige Gemeinde.