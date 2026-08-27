Gefährliche Strecke: Gaaler starten Protestfahrt für einen Radweg

Enge Landesstraße, viel Verkehr: In der Gaal will man die gefährlichen Umstände nicht länger hinnehmen und lädt am 13. September zu einer großen „Radprotestfahrt“ ein.

Wer die Strecke kennt, weiß, wovon die Rede ist. Die L 515 von Sachendorf in der Gemeinde Spielberg bis Gaal ist für Radfahrer eine enge und gefährliche Angelegenheit. Wegen der intensiven Land- und Forstwirtschaft in Gaal sind viele Traktoren und Holz-Lkw unterwegs, dazu der normale Autoverkehr. Einen Radweg gibt es nicht.

Der Bau eines solchen Weges ist beiden Gemeinden ein großes Anliegen. „Es geht vor allem um die Sicherheit der Radfahrer“, sind sich der Gaaler Bürgermeister Heribert Kranz (ÖVP) und Gemeindekassier Manfred Steiner (SPÖ) im Gespräch mit der Kleinen Zeitung einig. Immer wieder komme es zu gefährlichen Situationen. Mit dem höheren E-Bike-Anteil sei der Radverkehr auf der fast durchgehend steigenden Strecke gestiegen. „Wenn besonders viele Radfahrer unterwegs sind, etwa an Wochenenden, kommt es sogar zu kleineren Staus, weil das Überholen für Lenker dann gar nicht so einfach ist“, so Steiner.

Mehrere hundert Teilnehmer erwartet

In Absprache mit dem Gaaler Gemeinderat habe man deshalb beschlossen, eine „Radprotestfahrt“ zu veranstalten. Am 13. September ist es soweit (siehe Infobox). Man werde mobilisieren und erwarte mehrere hundert Teilnehmer. Eingeladen seien nicht nur die Gaaler und Spielberger, sondern alle, die das Anliegen eines Radwegbaus unterstützen.

Der Protest richtet sich an politische Verantwortungsträger, die dem Vorhaben mehr Augenmerk schenken und vor allem Geld zur Verfügung stellen sollen. „Es gibt Konzepte über drei Radwegvarianten, es gab mehrmals positive Signale noch zu Zeiten der alten schwarz-roten Landesregierung, aber unterm Strich ist nichts weitergegangen“, so Bürgermeister Kranz und Gemeindekassier Steiner. Das bleibt auch bei der neuen blau-schwarzen Regierung so. Ein Schreiben an Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) sei ablehnend beantwortet worden.

Auch Spielberg will Radweg

Vor allem geht es den Gaalern um ein gut vier Kilometer langes Straßenstück von der Gemeindegrenze zu Spielberg bis zu jener Kreuzung, die zum Lorettohof führt. Dort können Radfahrer abbiegen und sicher über kleine Gemeindestraßen in die Gaal gelangen – der im Ortsgebiet gelegene Ingeringsee ist ein beliebtes Ziel. Man hoffe im Sinne aller Verkehrsteilnehmer, dass die Radprotestfahrt das Projekt wieder ins politische Rampenlicht rücke, man werde deshalb auch Abgeordnete aller Parteien einladen.

© Michael Jurtin Photography „Projekt derzeit nicht leistbar“: Bürgermeister Manfred Lenger

Spielbergs Bürgermeister Manfred Lenger unterstützt die Aktion der Gaaler. Auf seinem Gemeindegebiet wären auf der Strecke vom Ortsteil Sachendorf bis zur Grenze zu Gaal einige Kilometer an Radweg notwendig. „Wir haben bessere Voraussetzungen als unsere Nachbarn, weil es bereits eine fertige Planung gibt. Auch Förderungen sind zugesagt, so dass die Gemeinde nur die Hälfte bezahlen bräuchte“, sagt Lenger. Aber diese Hälfte macht noch immer rund 600.000 Euro aus. „Das können wir uns bei der derzeitigen Budgetlage nicht leisten, weil auch andere Projekte wie die Sanierung der Mittelschule anstehen.“ Er sehe aber die Wichtigkeit und hoffe, dass sich der Bau in den nächsten Jahren verwirklichen lasse.