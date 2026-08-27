Dass Donald Trump seinen CIA-Chef zu Gesprächen nach Moskau schickte, sieht nach PR-Aktion aus. Dabei geht es für die Ukraine vor dem nächsten Winter um alles.

Wenn sich die Chefs von zwei Geheimdiensten in Moskau treffen und jeder sieht es, darf man annehmen, dass das Gesehenwerden Absicht ist – selbst dann, wenn der Kreml-Sprecher behauptet, er habe nichts bemerkt. So geschehen am Dienstag, als CIA-Chef John Ratcliffe in offenbar nicht völlig geheimer Mission mit einer großen, lauten US-Militärmaschine auf einem Flughafen in Moskau landete. Seitdem wird quer über den Globus spekuliert, wen der oberste US-Geheimdienstler nun tatsächlich getroffen hat – etwa Kreml-Chef Putin? – und worum es ging. Erfolge könnten Donald Trump wenige Wochen vor den US-Zwischenwahlen, wo seine Republikaner dank Trumps außenpolitischer Kalamitäten und der steigenden Preise den Zorn der Wähler fürchten, gut ins Konzept passen.

Erfolge aber darf sich Amerikas oberster Spion, wenn überhaupt, nur in Bezug auf die baldige Freilassung von in Russland inhaftierten Amerikanern erhoffen, da ging Putin schon in der Vergangenheit auf Tauschgeschäfte ein. Anders ist es beim Iran-Krieg: Putin gilt als Verbündeter des Gewaltregimes in Teheran. Dem Kreml ist es nur recht, dass sich Trump im Iran-Krieg verheddert hat.

Dauerbeschuss

Und damit sind wir bei Thema Nummer drei. Dass Donald Trump auch im fünften Jahr von Putins Angriffen auf die Ukraine keine klare Linie gegenüber Russland findet, dass er Abfangraketen, die die Ukraine dringend bräuchte, um ihre Bevölkerung vor dem Dauerbeschuss zu schützen, im Iran verpulvert, bestärkt den Kreml-Chef nur in seiner Ansicht, dass er diesen Krieg noch gewinnen werde. Eine entschlossene Schutzmacht der Ukraine oder anderer Länder Europas sind die USA längst nicht mehr. Hier wäre starker Druck von Trump selbst nötig.

Bitter ist die Lage für die Ukraine. Auch wenn der US-Präsident seine Sticheleien gegenüber Selenskyj etwas zurückgefahren hat: Echte Hilfe sieht anders aus. 300 Abfangraketen gegen russische Angriffe benötige man bis zum Winter und wolle man den Partnern abkaufen, betont der ukrainische Präsident. Doch obwohl Trump den Ukrainern Lizenzen in Aussicht gestellt hatte, um die nötigen „Patriot“-Raketen selbst zu erzeugen, bleibt es bei leeren Worten. Die Folgen sind verheerend: Im Juli konnten nur etwa 15 Prozent der ballistischen Raketen, die Russland auf ukrainische Städte abfeuerte, abgewehrt werden. Die Zahl getöteter Zivilisten ist laut UNO um 37 Prozent gestiegen.

Langsame Europäer

Das europäisch-ukrainische Luftverteidigungsprojekt „Freyja“, das hier helfen könnte, ist gerade erst angelaufen, 2027 soll eine Testphase starten. Bis zur Einsatzfähigkeit werden Jahre vergehen. Und auch die USA werden Jahre brauchen, um ihre Bestände an Abfangraketen wieder auf das Niveau von vor dem Iran-Krieg zu bringen.

So hoffen manche in der Ukraine, auch Russland könnte irgendwann mit der Produktion seiner eigenen Raketen nicht mehr nachkommen, etwa wegen verstärkter ukrainischer Angriffe auf Rüstungs- und Zuliefererbetriebe. Aber auch dafür braucht man westliche Unterstützung.

Was kein Geheimnis ist: Putin wird im Winter erneut die Heizungs- und Energieinfrastruktur der Ukraine angreifen. Die Ukrainer brauchen rasch eine Lösung.