Wurden die steirischen Wähler getäuscht, als ihnen die Aufhebung der ORF-Landesabgabe im Wahlkampf versprochen wurde? Das sagt das Forum der Kleinen Zeitung dazu! Was ist Ihre Meinung?

Eigentlich sollte die ORF-Landesabgabe schon 2026, spätestens aber 2027 gestrichen werden. So hat es die steirische FPÖ-ÖVP-Landesregierung angekündigt. Doch daraus wird nun nichts. Die Abschaffung ist erneut verschoben worden. Die Budgetlage ist zu kritisch, um den Entfall der Abgabe mit in Summe 30 Millionen Euro zu verkraften, heißt es dazu seitens der Regierenden.

20 Euro im Monat müssen die Steirer aktuell bezahlen: Auf die ORF-Haushaltsabgabe entfallen davon pro Monat 15,30 Euro, dazu kommen 4,70 Euro, die ins Landesbudget fließen. Insgesamt macht das 30 Millionen Euro im Jahr, die zu 75 Prozent für Kulturförderung und zu 10 Prozent für Sportförderung reserviert sind. Der Rest ist für Bau- und Instandhaltungen, Mietkosten und Ähnliches vorgesehen. Dass diese Abgabe jetzt wie angekündigt doch nicht auf absehbare Zeit abgeschafft wird, im Forum der Kleinen Zeitung ist man darüber nicht begeistert.

Unverständnis äußert etwa „jareker“: „In Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg wird keine ORF-Landesabgabe eingehoben. Man kann annehmen, dass es in diesen Bundesländern trotzdem Kulturfördermaßnahmen gibt. Entweder ist die ORF-Landesabgabe in allen neun Bundesländern und in gleicher Höhe zu bezahlen oder in ganz Österreich nicht.“

Es ist immer leicht, Versprechungen zu machen, wenn man sich nicht um die Finanzierung kümmern muss.“ — „kvinna“

Als nicht zielführend sieht „Imandazu“ die ORF-Landesabgabe generell, vor allem im Bezug auf Kulturförderung. Er wünscht sich eine ganz andere Lösung: „Die Verknüpfung von ORF-Gebühr und Kulturfinanzierung ist eine politische Unsitte, um den Geldflüssen ein möglichst unauffälliges Mascherl zu geben. Eine klare Ansage des politischen Willens, dass man Kultur eben fördern will und dazu Geld braucht, wäre ohne Verknüpfung mit der ORF-Gebühr ehrlicher.“

Viele User im Forum sehen die fehlende Abschaffung der Abgabe zwar kritisch, nehmen es aber durchaus mit Humor. User „Gotti1958“ etwa schreibt: „Aber immerhin wurde das Binnen-I abgeschafft, das bringt locker so etwas um die geschätzt vermutlich in der Höhe von NICHTS. Außerdem der Lufthunderter, der Einsparungen von na ja, wie soll ich sagen, nee, umgekehrt Treibstoffmehrverbrauch gebracht hat. Nicht zu vergessen die Landeshymne.“

Und „kvinna“ konstatiert: „Es ist immer leicht, Versprechungen zu machen, wenn man sich nicht um die Finanzierung kümmern muss.“ Und fordert aber gleichzeitig: „Die Konsequenz sollte dann aber auch sein, dass die Blauen nicht nur Brauchtum, sondern auch alternative Projekte für förderungswürdig halten.“

Also per se ist es vollkommen richtig, diese Landesabgabe weiterhin einzuheben. Dieses Geld ist zweckgebunden (...) — „So-schauts-aus“

Aber es gibt auch Zustimmung für die Beibehaltung der Abgabe, schließlich diene sie auch einem Zweck, wie User „So-schauts-aus“ betont: „Also per se ist es vollkommen richtig, diese Landesabgabe weiterhin einzuheben. Dieses Geld ist zweckgebunden. Davon gehen: 75 Prozent in Kulturförderungsmaßnahmen – für Theater, Konzerte, Festivals, Filme, Museen oder für die freie Szene

15 Prozent in den Bau und die Instandhaltung von Museen und Kultureinrichtungen des Landes sowie von Sportanlagen. 10 Prozent in die Sportförderung. Diese paar Netsch sollte doch wohl jeder über haben. Dass die FPÖ groß getönt hat, diese ‚extreme‘ Belastung zu streichen, und ein paar Begeisterte haben deswegen auch noch diese Partei gewählt, – steht auf einem anderen Blatt.“