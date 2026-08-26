Zu warmes Wasser macht Mittelkärntens Fischzüchtern zu schaffen

Zu warmes Wasser enthält weniger Sauerstoff, dafür vermehren sich Parasiten rascher. Das sind nur zwei der Probleme, mit denen Fischzüchter heuer kämpfen.

„Wir sind massiv betroffen“, antwortet Fischzüchter Markus Payr aus Albeck auf die Frage, inwieweit Hitze und vor allem die anhaltende Trockenheit sich auf Kärntens Fischereibetriebe auswirken. Er ist seit über zwei Jahrzehnten Obmann im Verein der Kärntner Fischzüchter und führt ebenfalls seit über zwanzig Jahren seinen Fischereibetrieb in Neualbeck. Außerdem ist er Obmann im österreichischen Dachverband für Fischereiwirtschaft und Aquakultur.

„Durch den fehlenden Niederschlag geht auch das Quellwasser zurück, durch die Hitze erwärmt sich das Wasser und hat auch weniger Sauerstoff“, weiß Payr. Ab einer gewissen Temperatur müsse die Fütterung der Tiere eingestellt werden, da es „zu anstrengend“ für sie wäre. Dadurch würden die Fische langsamer wachsen. „Es hängt alles zusammen. Es gibt einige Kollegen, bei denen es auch Ausfälle gibt“, bedauert der Experte.

© Manfred Schusser Obmann Markus Payr vom Verein der Kärntner Fischzüchter

Auf seinem eigenen Betrieb, wo er eine Teichwirtschaft unter anderem mit Forellen und Saiblingen betreibt und wo man auch Besatzfische erhält, gibt es keine Ausfälle bei den Fischen: „Man muss das Wasser richtig leiten und braucht eine Belüftung. Ich habe Quellwasser. Quellen reagieren auf Trockenheit meist zeitversetzt, es kann sein, dass man jetzt noch von Reserven zehrt.“ Aber auch bei ihm stehen derzeit einige Teiche leer.

Parasiten vermehren sich schneller

Durch das warme Wasser würden sich außerdem Parasiten rascher vermehren und der Infektionsdruck steigen, wie auch Winfried Süßenbacher vom Bio-Fischereibetrieb „Süßenbacher Naturfisch“ in Unterbruckendorf in der Nähe von Launsdorf bestätigt. Er führt den Familienbetrieb seit dem Jahr 2012. „Ich kann für meine Teiche Wasser aus der Gurk entnehmen und habe Grundwasser. Das Wasser aus der Gurk hatte heuer teilweise eine Temperatur von 20 Grad Celsius, da wird es für Saiblinge schon kritisch“, erklärt Süßenbacher. Er musste „sehr dahinter sein“ und das kühlere Grundwasser ausreichend beimengen, damit es zu keinen Ausfällen kam. Aktuell hat sich die Gurk wieder auf rund 16 Grad „heruntergekühlt“. Zugute kommt Süßenbacher besonders heuer auch seine naturnahe Art der Bewirtschaftung: „Ich habe vielleicht zwei Fische pro Kubikmeter Wasser und viele Teichflächen. Das entlastet die Situation.“

© Simone Jäger Winfried Süßenbacher mit einem Kescher voller Forellen

Weitere Herausforderungen

Neben den Folgen des Klimawandels macht Süßenbacher aber auch auf eine weitere Herausforderung aufmerksam: „Als ich anfing, gab es die Graureiher als Prädatoren, mit denen konnte ich leben. Jetzt gibt es zusätzlich die Fischotter, die Biber, die Dämme kaputt machen, und den Kormoran. Und dann kommt noch die Hitze dazu – der Aufwand in der Fischzucht hat stark zugenommen.“ Dem stimmt auch Payr zu, der anfügt, dass auch Betriebsmittel, wie zum Beispiel das Fischfutter, immer teurer werden: „Die Herausforderungen für Fischzüchter steigen immer mehr.“