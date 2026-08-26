Digitale Wasserzähler und künstliche Intelligenz helfen in Neuhaus/Suha, den Wasserverbrauch zu orten und zu steuern sowie beim raschen Finden von Lecks.

Ein Gemeindebürger, der auf Urlaub war, bekam unlängst die Information seiner Gemeinde, dass es daheim in seinem Haus einen Wasserrohrbruch gibt. Im Gemeindeamt war ein Alarmlicht aufgeleuchtet. Die lecke Stelle wurde rasch abgesperrt. In der 1008 Einwohner zählenden Gemeinde Neuhaus/Suha ist das möglich. Denn hier gibt es ein vom Land mitfinanziertes und wissenschaftlich begleitetes bundes- wie landesweit einzigartiges Pilotprojekt zur Wasserversorgung: ein digitales Leitungsnetz vom Hochbehälter bis in die Wohnungen. Damit sind Wasserbedarfsprognosen, Bedarfsspitzen aber auch Anomalien wie lecke Stellen erkennbar. „So kann man vorausschauend handeln und muss nicht reagieren", betonten Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ), Bürgermeister Patrick Skubel (SPÖ) und Amtsleiterin Regina Wiedl am Mittwoch bei der Präsentation von „WasserRadar Kärnten“.

Wichtiges für Feuerwehr

Innovationen seien ihm generell wichtig, so der Gemeindechef. Dank digitaler Werte (die Gemeinde bestimmt, wer Zugang hat, Anm.) können Kommandanten bei Feuerwehreinsätzen etwa erfahren, wie lange aus dem Hydranten X die Wasserentnahme noch möglich ist.

© KK/LPD Bürgermeister Skubel und Landesrätin Lagger-Pöllinger (Bildmitte) präsentierten mit Gemeinde-, Landes- und Wissenschaftsvertretern das Pilotprojekt

Digitale Wasserzähler in den Haushalten sind die Basis für das Pilotprojekt (in vielen Gemeinden gibt es die noch nicht, Anm.), Drucksensoren im Leitungsnetz kommen dazu, plus Wetterdaten samt Niederschlagswerten: Die Auswertung der seit 2021 erhobenen umfassenden Werte erfolgt in Neuhaus durch künstliche Intelligenz. So können etwa Versorgungsengpässe, wie es sie im heurigen Hitzesommer in Kärnten vielerorts gab, vermieden werden, indem die Bevölkerung rechtzeitig zum Wassersparen aufgerufen wird und Poolbefüllungen (online mit einem Ampelsystem) gesteuert oder eingeschränkt werden. Es entstehen automatische Warnhinweise.

Auch schadhafte Leitungen sind viel schneller eruierbar, enger eingrenzbar, die Grabungsarbeiten können rascher und günstiger erfolgen. Eine weitere Einsparung. Die Pegelüberprüfung in Hochbehältern macht nicht mehr der Bauhofmitarbeiter, sie erfolgt digital. Gesamt gehe es um die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung, auch in Trockenperioden. Wobei laut Lagger-Pöllinger Kärnten grundsätzlich „genug Wasser hat. Doch es steht nicht überall so zur Verfügung, wie es gebraucht wird.“ Deshalb sei die geplante Wasserschiene Kärnten zum Ausgleich für Mangelgebiete ein wichtiges Zukunftsprojekt.

Mit Jahresende wird evaluiert, die Erkenntnisse sollen weiteren Kärntner Gemeinden bzw. Kommunen in anderen Bundesländern zugutekommen.