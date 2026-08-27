Sportliche Goldschürfer erobern beim Xterra das Ausseerland

Am Samstag findet zum zweiten Mal der Xterra Austria in Altaussee statt. Gut 400 Teilnehmer sind beim Crosstriathlon dabei, in dem auch die Staatsmeistertitel vergeben werden.

Bei all seiner Schönheit und der Postkartenidylle birgt das Ausseerland – was das Sportliche anbelangt – dennoch eine gewisse Härte und auch Gnadenlosigkeit in sich. Das werden am Samstag auch wieder 400 Teilnehmende aus 16 Nationen des Xterra Austria zu spüren bekommen. Denn nach dem Schwimmen im Altausseersee warten eine zweimal zu befahrende, bergige Mountainbikeschleife (17 km/518 hm) und ein selektiver Traillauf (10,3 km/396 hm) auf dem Weg ins Ziel. Das ist heuer ebenfalls in Altaussee und nicht mehr in Bad Aussee, wodurch sich die Strecke freilich verändert hat. Dennoch ist Carina Wasle die Elite-Frau, die es zu schlagen gilt. Die Rekordstaatsmeisterin aus Tirol, die heuer die Rennen der weltumspannenden Xterra-Serie in Südafrika und auf Mali Lošinj gewonnen hat, ist nicht im Rennen um den Tagessieg im Ausseerland, sondern um die Titelverteidigung.

© Ales Bedlik Carina Wasle und Marcel Spandl sind die Favoriten aus heimischer Sicht

Denn im Rahmen des Bewerbs werden auch die Staatsmeister im Crosstriathlon gekürt. Und da will der Grazer Marcel „Moas" Spandl (37) bei den Männern ein gehöriges Wörtchen mitsprechen. Das Terrain ist ihm nicht fremd, wurde er doch im Vorjahr mit der besten Radzeit in Aussee Zweiter. „Die Radstrecke ist etwas weniger technisch geworden, und daher wird es wahrscheinlich schwieriger, sich abzusetzen. Die Entscheidung wird daher wohl eher erst auf dem zweiten Teil der Laufstrecke fallen.“ Auch die ist neu und wartet nach dem Tressensattel gegen Ende hin mit kurzen, aber umso giftigeren Anstiegen auf. „Der Crosslauf ist definitiv selektiver geworden. Aber ich werde alles daransetzen, den Staatsmeistertitel noch einmal erfolgreich zu verteidigen.“ Bislang schnappte sich der Athlet der „SU Tri Styria" drei Titel in Serie. Am Samstag soll im Ausseerland Gold geschürft werden.