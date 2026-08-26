Ungarischer Dichter Péter Nádas 83-jährig gestorben

Der ungarischer Dichter Péter Nádas ist am Mittwoch um 8 Uhr im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Gombosszeg verstorben. Das wurde am Mittwoch auf der Facebook-Seite des Autors, der immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde, bekanntgegeben. "Wir veröffentlichen diese Nachricht auf Wunsch der Familie und bitten die Leser sowie die Vertreter der Presse hiermit, bis auf weiteres zu respektieren, dass die Familie keine Stellungnahme abgeben möchte", hieß es.

© APA/AFP Autor Peter Nadas ist tot