Kärnten läuft: Als Buchleitners Gegner am Wörthersee „verglühten“

Michael Buchleitner gewann 2002 die Premiere von Kärnten Läuft. 24 Jahre später spricht der dreifache Olympiateilnehmer über eine Schlagzeile mit Kultstatus, seine Freundschaft zu Michael Kummerer und erklärt, warum Geoffrey Ronohs 59:45 Minuten ein „Jahrhundertlauf“ waren.

Michael Buchleitner gewann 2002 die Premiere von Kärnten läuft und ist heute einer der besten Freunde von Veranstalter Michael Kummerer

Michael Buchleitner muss nicht lange überlegen, wenn er an die Premiere von Kärnten Läuft 2002 denkt. Ein Erinnerungsstück hat für ihn bis heute Kultstatus: die damalige Titelseite der Kleinen Zeitung. „Buchleitners Gegner verglühten am See“, lautete die Schlagzeile nach seinem Sieg. „Die schaue ich mir immer wieder gerne an.“

Halbmarathons gehörten damals noch gar nicht lange zu seinem Repertoire. 1998 war Buchleitner erstmals über die 21,1 Kilometer angetreten, ein Jahr später folgte der Marathon. Umso mehr bedeutet ihm der Premierensieg am Wörthersee. „Wenn man ein international besetztes Rennen gewinnt, ist das durchaus etwas Großes.“ Stammgast als Läufer wurde er dennoch nicht. Trainingslager, Wettkämpfe und 2004 die Olympischen Spiele in Athen ließen sich nicht immer mit dem Termin vereinbaren. 2005 beendete Buchleitner seine Profikarriere.

Die Verbindung nach Kärnten riss aber nie ab. Buchleitner veranstaltete gemeinsam mit Carsten Eich Laufcamps, fuhr später sogar im Rennleiterauto mit. Und aus der Bekanntschaft mit Kärnten-Läuft-Macher Michael Kummerer wurde eine enge Freundschaft. „Der Michi ist einer meiner besten Freunde geworden. Das schätze ich sehr.“

Einer der begnadesten Netzwerker

Buchleitner beschreibt Kummerer als „einen der begnadetsten Netzwerker“, als innovativen Macher mit Handschlagqualität, der Lösungen findet. Gemeinsam gingen die beiden auch neue Wege. Obwohl Kärnten Läuft und der Wachau-Marathon nur wenige Wochen auseinanderlagen, sahen sie sich nicht als Konkurrenten. „Wir haben gesagt: Wenn wir alle unseren Job gut machen, funktioniert das.“ Mit der gemeinsamen Wasser-Wein-Trophy und einer Pressekonferenz in Wien wollten sie zeigen, dass Zusammenarbeit möglich ist. „Diese Neiddebatte, die es im Laufsport stark gegeben hat, haben wir aufgebrochen.“

© Kk Heute ist Buchleitner Laufveranstalter und -experte, unter anderem maßgeblich für den Wachau-Marathon verantwortlich

Dass Kärnten Läuft auch nach 25 Jahren funktioniert, ist für Buchleitner kein Zufall. Erfolgreiche Veranstaltungen wie Wolfgangsee, Wachau oder Graz hätten eines gemeinsam: eine unverwechselbare Identität. „Kärnten Läuft ist anders als alle anderen. Der Grundsatz ‚Pack die Badehose ein‘ passt einfach.“ In der Wachau sei es der Wein. „Wenn du eine Identität hast und authentisch bist, funktioniert es.“

Besonders beeindruckt ihn Kummerers Vielseitigkeit. Graz-Marathon, Großglockner Mountain Run, Golf, Eishockey oder Radfahren: „Ich kenne niemanden, der auf so vielen Hochzeiten tanzt und alles gut macht.“

Ein Jahrhundertlauf

Und dann ist da noch Geoffrey Ronoh. Dessen 59:45 Minuten von 2014 bezeichnet Buchleitner als „Jahrhundertlauf“. Denn die Strecke am Wörthersee sei keineswegs einfach. In der flacheren Wachau fehlten im Vorjahr nur zwei Sekunden auf Ronohs Österreich-Bestmarke. Heuer soll der nächste Angriff folgen.

Die Dimension der 59:45 zeigt für Buchleitner auch der Vergleich mit der Weltspitze. „Wenn wir heute über diesen Rekord in Österreich reden, wäre der Weltrekordler schon rund einen Kilometer im Ziel.“ Karbonschuhe, Ernährung und Trainingsmethoden hätten den Spitzensport enorm beschleunigt. In Österreich sieht er dennoch eine gegenteilige Entwicklung: „Die Qualität ist höher geworden, die Quantität hat abgenommen.“ Vor 25 Jahren seien noch zehn Österreicher unter 1:08 Stunden gelaufen, heuer nur drei.

Bei der 25. Auflage wird der Premierensieger jedenfalls wieder in Klagenfurt sein. Buchleitner hat mittlerweile sogar eine Wohnung in Kärnten und ist regelmäßig hier. Ganz losgelassen hat ihn der Wörthersee also nie.

Zur Person Geboren: 14. Oktober 1969 in Mödling

Sport: Langstreckenlauf, Marathon, 3000 m Hindernis

Olympia: Dreimaliger Olympiateilnehmer – 1992 Barcelona (3000 m Hindernis), 2000 Sydney und 2004 Athen (Marathon)

Größter internationaler Erfolg: Universiade-Sieger 1993 über 3000 m Hindernis

Bestzeiten: Marathon 2:12:43 Stunden, Halbmarathon 1:02:39 Stunden

Kärnten Läuft: Sieger der Premiere 2002

Karriereende: 2005

Heute: Laufveranstalter und -experte, unter anderem maßgeblich für den Wachau-Marathon verantwortlich; zudem Trainer, Berater und als TV-Experte bzw. Co-Kommentator im Laufsport tätig. Eng mit der österreichischen Laufszene verbunden und regelmäßig in Kärnten.

Alle bisherigen Sieger 2002: Michael Buchleitner (Aut, 1:06:27 Stunden), Aniko Kalovics (Hun, 1:13:41).

2003: Carsten Eich (Ger, 1:03:32), Beata Rakonczai (Hun, 1:12:49).

2004: Simon Maiyo (Ken, 1:03:47), Dana Janeckova (Svk, 1:15:59).

2005: Stanley Kipkosgei Salil (Ken, 1:02:35), Aniko Kalovics (Hun, 1:11:45).

2006: Stanley Kipkosgei Salil (Ken, 1:05:33), Aniko Kalovics (Hun, 1:10:40).

2007: Bernard Barmasai (Ken, 1:03:09), Helena Javornik (Slo, 1:10:32).

2008: Francis Kiprop (Ken, 1:00:59), Aniko Kalovics (Hun, 1:12:33).

2009: Isaac Kosgei (Ken, 1:03:56), Aniko Kalovics (Hun, 1:15:19).

2010: Philemon Kipchumba Kisang (Ken, 1:02:44), Aniko Kalovics (Hun, 1:13:36).

2011: Wilson Kipsang (Ken, 1:02:25), Florence Kiplagat (Ken, 1:08:02).

2012: Robert Langat (Ken, 1:02:47), Lucy Wambui Murigi (Ken, 1:14:05).

2013: Eliud Kipchoge (Ken, 1:01:02), Florence Kiplagat (Ken, 1:10:06).

2014: Geoffrey Ronoh (Ken, 59:45 Minuten), Lucy Wambui Murigi (Ken, 1:11:34).

2015: Laban Korir (Ken, 1:01:52), Lisa Nemec (Cro, 1:11:04).

2016: Peter Kirui (Ken, 1:00:47), Viola Jelagat (Ken, 1:12:24).

2017: Peter Kirui (Ken, 1:00:29), Viola Kibiwot (Ken, 1:10:14).

2018: Geoffrey Ronoh (Ken, 1:01:31), Agnes Jebet (Ken, 1:12:40).

2019: Geoffrey Ronoh (Ken, 1:02:28), Joyline Chemutai (Ken, 1:12:01).

2020: Dominik Sowieja (Ger, 1:09:47), Thea Heim (Ger, 1:16:43).

2021: James Mburugu (Ken, 1:02:25), Julia Mayer (Aut, 1:13:28).

2022: Samwel Mailu (Ken, 1:01:47), Bekelech Gudeta (Eth, 1:08:05).

2023: Geofrey Kiboi (Ken, 1:02:48), Deborah Schöneborn (Ger, 1:13:59).

2024: Erik Sang (Ken, 1:01:50), Linet Masai (Ken, 1:11:33).

2025: Mathew Kiplimo (Ken, 1:01:26), Ann Ndichu (Ken, 1:09:41