Hohensinner hat eine Mini-Chance aufs Amt des Grazer Vizebürgermeisters

Die Wahl der grünen Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wird sich wohl über zwei Tage hinziehen. Die Opposition will geschlossen für Kurt Hohensinner (ÖVP) als Vizebürgermeister stimmen.

Es ist ein politisches Hochamt nach einer Wahl: Die am Donnerstag angesetzte konstituierende Sitzung des Grazer Gemeinderates, die Wahl der Bürgermeisterin und ihrer Stellvertreterin, die Angelobung der Volksvertreter in der Landeshauptstadt. Und es wird auch ein Termin für ein erstes politisches Kräftemessen in einer Periode, in der die Koalitionsmehrheit von KPÖ und Grünen mit nur 25 von 48 Sitzen denkbar knapp abgesichert ist. Das wird vor allem die wieder designierte grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner zu spüren bekommen, die in den ersten drei Wahlgängen vom Stadtparlament wohl nicht ins Amt „gehoben“ werden wird.

Für Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) ist alles klar. Die Klubs der Paktpartner KPÖ und Grüne werden sie genauso auch zur nächsten Stadtchefin wählen wie die SPÖ und die Volkspartei. Nur FPÖ und Neos verweigern Kahr aus ideologischen Gründen die Unterstützung als Bürgermeisterin. Die Truppe von ÖVP-Chef Kurt Hohensinner will hingegen dem Wählerwillen entsprechen und Kahr unterstützen, weil die Dunkelroten ja klar zur Nummer eins in der Stadt gewählt worden seien. „Politisch trennen uns aber Welten“, betont Hohensinner.

© Klz / Stefan Pajman Die konstituierende Sitzung des Grazer Gemeinderates geht am Donnerstag ab 10 Uhr im Rathaus über die Bühne

Die Stadtschwarzen haben als zweitstärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für das Amt des Vizebürgermeisters und sie werden ihren Spitzenkandidaten Kurt Hohensinner nominieren. Für die Koalition bedeutet das, sie braucht hohe Klubdisziplin, die Mandatare müssen vollzählig anwesend sein, um Hohensinner zu verhindern. Denn auch die anderen Oppositionsparteien – FPÖ, Neos und SPÖ – sind geschlossen der Meinung, dass der Zweitstärkste auch Vizebürgermeister werden soll.

Laut Statut der Landeshauptstadt braucht man mehr als die Hälfte der Stimmen bei einer Zwei-Drittel-Anwesenheit der 48 Mandatare, um ins Amt des Vizebürgermeisters gewählt zu werden. Erst im vierten Wahlgang können auch andere Parteien als die zweitstärkste Fraktion eine andere Kandidatin vorschlagen. Da gibt es zuvor aber schon eine Sitzungsunterbrechung. Das bedeutet, Schwentner kommt wohl erst am Freitag zum Zug.

Der Unterschied: Die Höhe der Politgage

Hohensinner erinnert daran, dass die KPÖ-Chefin in der Vergangenheit mehrfach betont habe, sie sei der Meinung, der zweitstärksten Kraft stehe das Amt des Vizebürgermeisters zu. Hohensinner sagt: „Die Hoffnung lebt!“ Die Koalition aus KPÖ und Grünen könnte sich dann dennoch auf ihre Mandatsmehrheit stützen und regieren. Aber der Pakt wäre dann wohl schon beschädigt. Realpolitisch gibt es – abseits von Stellvertreterrolle samt Repräsentationsmöglichkeit – kaum einen Unterschied zwischen dem Amt eines Vizebürgermeisters und eines Stadtrates. Doch finanziell steigt die Stellvertreterin der Bürgermeisterin in Graz mit rund 14.000 Euro im Monat 14 Mal im Jahr besser aus als ein Stadtrat, der nur knapp 13.000 Euro als Politbezug erhält.