Die Promidichte in Velden ist aktuell hoch. Der Grund: Es wird eine Pilotfolge mit Julian F.M. Stöckel, Micaela Schäfer, Christoph Fälbl und vielen weiteren Promis gedreht.

Wer dieser Tage durch Velden schlendert, könnte unvermittelt einem bekannten Gesicht begegnen. Heino, Julian F. M. Stöckel, Micaela Schäfer oder Christoph Fälbl kennen den Wörthersee bereits als Urlaubsgäste, diesmal führt sie jedoch die Arbeit an den See. Regisseurin und Produzentin Stefanie Mayer hat eine prominente Runde für den Piloten einer neuen Serie versammelt. Seit Montag laufen rund um Velden die Dreharbeiten zu „Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee“.

1 / 3 Julian F.M. Stöckel als Chef der Rettungsschwimmer zusammen mit Balu, dem Rettungshund, der nicht macht was er soll © Peter Rass

Der Pilotfilm soll den sommerlichen Alltag eines Wasserrettungsteams mit viel Humor erzählen. Im Mittelpunkt steht Julian F. M. Stöckel als ehrgeiziger Leiter der Station, der selbst aus kleinen Vorfällen rasch einen Großeinsatz macht. Velden kennt er seit Jahren von Moderationen, Modeljobs und Dreharbeiten. Der Witz seiner Rolle: Der Chef geht selbst nie ins Wasser, sondern schickt lieber seine Kolleginnen und Kollegen hinein. Unterstützung bekommt das Team von Hund Balu. In der Serie soll dessen Ausbildung mit 20.000 Euro vom Bürgermeister gefördert worden sein – nur ausgebildet wurde er nie. „Balu sollte eigentlich keine Kommandos können, aber er macht, genau was man ihm sagt, ganz zum Kontrast seiner Rolle“, lacht Stöckel. Entsprechend viel werde am Set gelacht.

Kabarettist spielt Praktikanten

Ebenfalls mittendrin ist Christoph Fälbl. Der Kabarettist und Schauspieler verkörpert ausgerechnet einen Praktikanten – „und das in meinem Alter“, wie er schmunzelnd sagt. Kärntnerisch wird er in der Serie allerdings nicht sprechen. Sein Kärntner Dialekt, meint Fälbl, reiche höchstens für Wien. Dass nicht nur Profis vor der Kamera stehen, gehört zum Konzept. Olympiasiegerin Lara Vadlau hatte am Donnerstag ihren ersten Drehtag. Ihre Figur bewirbt sich als Rettungsschwimmerin, verliert die Stelle jedoch an Micaela Schäfer. Auch der gebürtige Veldener Silvio Samoni ist bei einer Rettungsszene auf einem Partyboot dabei.

1 / 2 Nicole Werner steht nach ihrer längeren Babypause erstmals wieder vor der Kamera. Mann Helmut Werner und Freund Heino kümmern sich um Sohn Lennie © Peter Rass

Nach ihrer Babypause steht auch Nicole Mieth, bekannt aus „Verbotene Liebe“, erstmals wieder vor der Kamera. Sie spielt eine Rettungsschwimmerin und Aufseherin, die den „kleinen Sauhaufen“ an der Station im Griff behalten soll – und darf Heino retten. Für Mieth ist der Dreh zugleich ein vorsichtiger Wiedereinstieg. Sie wolle künftig wieder öfter drehen, eine tägliche Serie komme derzeit aber nicht infrage. Der Wörthersee ist für die Familie vertraut: Sohn Lenny (3) wurde in Maria Wörth getauft. „Es wäre hervorragend, wenn die Serie entsteht“, sagt Mieth. Die Geschichte erinnere sie an „Ein Schloss am Wörthersee“ und hole schöne, positive Bilder zurück ins Fernsehen.

1 / 3 Meilenstein Sänger Helmut Brunner spielt den Klagenfurter Bürgermeister © Peter Rass

Aus Pilot soll Serie werden

Zu den weiteren Mitwirkenden zählt Helmut Brunner von Meilenstein, der den Klagenfurter Bürgermeister spielt. 500 Lieder im Kopf zu haben sei leichter, als sich acht oder neun Sätze für eine Rolle zu merken, sagt der Sänger. Neben all dem Klamauk geht es für Produzentin Stefanie Mayer um ein handfestes Ziel: Der fertige Pilot soll Fernsehsendern angeboten werden. Mit ihrer jungen Produktionsfirma hofft sie, aus dem Dreh am Wörthersee mehr als nur eine einzelne Folge zu machen.