Stiftsbibliothek Admont unter den schönsten Innenräumen der Welt

Eine besondere Auszeichnung für das Stift Admont: Die Stiftsbibliothek ist als einziger österreichischer Ort unter den 20 schönsten Innenräumen der Welt.

Die Freude im Benediktinerstift Admont ist groß: Laut einer internationalen Studie zählt die Klosterbibliothek zu den 20 schönsten Innenräumen der Welt. Konkret belegt sie mit 77,7 von 100 Punkten den 17. Platz und schafft es damit als einziger österreichischer Ort auf die Liste.

„Es ist wunderschön zu sehen, dass Kultur, Architektur und Literatur auch nach 250 Jahren Menschen auf der ganzen Welt berühren und begeistern“, so Pater und Bibliothekar Maximilian Schiefermüller. In den vergangenen Jahren stand die Bibliothek immer wieder im Rampenlicht. Zuletzt beim Eurovision Song Contest: Vor dem Auftritt der Song-Contest-Gewinnerin „Dara“ war sie im Vorspann zu sehen.

1 / 3 In der Stiftsbibliothek lohnt sich ein Blick nach oben © Stift Admont Christoph Draxl

Stiftsbibliothek St. Gallen auf dem ersten Platz

Auf Platz eins der schönsten Innenräume der Welt liegt die Stiftsbibliothek St. Gallen in der Schweiz, gefolgt vom Mysore-Palast in Indien und dem Budapester Parlament. Durchgeführt wurde die Studie vom Reiseversicherungsspezialisten AllClear, weltweit analysierte man architektonisch bedeutende Innenräume mit Eye-Tracking-Technologie.