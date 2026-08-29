Regionale Wildkräuter prägen die Küche von Gloria Clama

Bei Gloria Clama wächst ein Teil der Speisekarte praktisch vor der Haustür. Die Italienerin macht aus Wildkräutern, Heu und Erinnerungen große Küche – und aus Pasta ein Statement für kulinarische Identität.

Wer bei Gloria Clama essen geht, sollte die Wiese vor dem Restaurant nicht vorschnell für Landschaft halten. Es könnte sein, dass dort bereits der nächste Gang wächst. In Raveo, mitten in der karnischen Bergwelt Friauls, kocht die Chefin des Restaurants Indiniò mit dem, was andere beim Spazierengehen übersehen oder beim Rasenmähen beseitigen: Liebstöckel, Sauerklee, Schafgarbe, Löwenzahn, Wiesenkräuter oder Heu. Grünzeug ist bei ihr keine Dekoration am Tellerrand. Es ist Teil der kulinarischen Handschrift.

Das passt zu einer Frau, deren Weg in die Spitzengastronomie selbst nicht unbedingt nach Lehrbuch verlief. Clama arbeitete als Staplerfahrerin, ehe sie 2019 im Finale der achten Staffel von „MasterChef Italia“ landete. Den entscheidenden Anstoß gab eine Psychologin: „Mach das, was dir gut tut.“ Clamas Antwort war Kochen. Heute führt sie gemeinsam mit Mirko Brovedani das Indiniò. Der Guide Michelin empfiehlt das Restaurant, Gambero Rosso zeichnete es mit der „Foglia“ aus. Dass ausgerechnet ein Blatt zu den Auszeichnungen passt, darf man in ihrem Fall durchaus als Punktlandung betrachten.

© Stefan Pajman Gloria Clama füllt ihre Pasta mit Bergkräutern und serviert dazu geräucherte Butter, Liebstöckel und Sauerklee.

Clamas Küche beginnt nicht beim Blick in die Ferne, sondern vor der Haustür. Die Wiesen der Carnia sind Vorratskammer und Ideenbüro zugleich. Sie sammelt, kultiviert und verarbeitet Kräuter, die seit Generationen in der Region wachsen und früher viel selbstverständlicher Teil der Küche waren. Dabei geht es nicht um demonstrative Regionalität oder darum, jedem Gast mit erhobenem Zeigefinger die Kilometerbilanz seines Abendessens vorzulegen. Sondern um Geschmack. Warum Zutaten um die halbe Welt schicken, wenn das Interessanteste womöglich 200 Meter entfernt wächst?

Ein schönes Beispiel dafür ist ihre gefüllte Kräuterpasta. Sie wird in mit Heu geräucherter Butter geschwenkt, bekommt Liebstöckelpulver, Sauerklee-Sprossen und Öl aus Maisblättern mit auf den Weg. Das klingt nach großer Küche und ist trotzdem unverkennbar Pasta. Genau darin liegt eine Stärke der italienischen Spitzengastronomie: Sie muss ihre Identität nicht an der Garderobe abgeben, um international ernst genommen zu werden. Pasta darf Sterneküche sein und bleibt Pasta. Das Wiener Schnitzel hat es da deutlich schwerer – zumindest wartet man auf das erste, das sich selbstverständlich durch ein großes Degustationsmenü paniert.

© Stefan Pajman Mehr als nur Pasta: Gloria Clama lässt bei diesem Gericht Rauch, Würze und Säure auf einen italienischen Klassiker treffen.

Clama macht daraus ohnehin keine theoretische Küchenphilosophie. „Ich bringe das auf den Teller, was ich im Herzen trage“, sagt sie. Was sie selbst nicht überzeugt, schafft es nicht auf die Karte. Dabei geht es genauso um Erinnerungen wie um Pflanzen. Heu etwa führt sie zurück in ihre Kindheit, auf jene Wiesen, auf denen sie herumtollte und dafür geschimpft wurde, weil das Gras schließlich für die Kühe gedacht war. Heute wird daraus ein Dessert. So kann später kulinarischer Ungehorsam aussehen: Früher durfte sie nicht ins Heu, heute kommt es ins Degustationsmenü.

Dort hat sie inzwischen sogar ein eigenes botanisches Menü. Nicht als vegetarische Pflichtübung, sondern als logische Konsequenz ihrer Umgebung. Kräuter werden dabei nicht zum Fleischersatz degradiert. Sie dürfen selbst etwas sein. Mal bitter, mal säuerlich, mal würzig, manchmal überraschend intensiv. Gerade das macht Clamas Küche spannend: Die Wiese schmeckt bei ihr nicht nach Verzicht, sondern nach Möglichkeiten. Und plötzlich wirkt das, was jahrzehntelang als Unkraut abgetan wurde, erstaunlich luxuriös.

© Stefan Pajman Im Indiniò in Raveo erforscht, kultiviert und kocht Clama Zutaten, die anderswo kaum jemand kennt

Seit rund einem Jahr steht auch Clamas Tochter mit in der Küche. Das funktioniert erstaunlich gut, obwohl – oder vielleicht gerade weil – beide ähnlich gebaut sind. „Stur“, sagt Clama über sie. Die Tochter hört zu, beobachtet und hilft, bevor man sie darum bitten muss. „Sie tut in der Küche, was sie zu Hause nicht macht: Sie hört mir zu“, lacht die Mutter. Ein bemerkenswertes Duo auch deshalb, weil Frauen an der Spitze ambitionierter Restaurantküchen noch immer deutlich seltener sind als Männer. Hier arbeiten gleich zwei Generationen miteinander – inklusive jener kleinen Reibungen, die vermutlich in keiner Familienküche einen Michelin-Stern benötigen.

Im September bringt Clama ihre Wiese schließlich über die Grenze. Bei den Tagen der Alpen-Adria-Küche in Klagenfurt kocht sie gemeinsam mit Robert Sagmeister. Im Gepäck sind Forelle mit Kren, ihre Kräuterpasta und das Heu-Dessert – drei Gerichte, die ziemlich genau erzählen, wo sie herkommt, ohne dass dafür eine Landkarte auf dem Tisch liegen muss. Nach einem früheren Auftritt bei der Veranstaltung seien österreichische Gäste anschließend sogar zu ihr nach Raveo gekommen. Regional zu kochen bedeutet eben nicht, klein zu denken. Manchmal muss man dafür nicht einmal über den eigenen Tellerrand schauen. Es reicht schon, vor die Haustür zu gehen – und sich zu bücken.

© Stefan Pajman Italien, einmal anders: Gloria Clama verbindet klassisches Pastahandwerk mit Rauch, Säure und feinen Kräuteraromen.