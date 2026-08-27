Ein Hitzesommer fast ohne Gießen? Murtaler zeigen, wie es gehen kann

Die gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft, kurz Gelawi, in Pöls-Oberkurzheim beschäftigt sich seit 16 Jahren mit gesunden Böden. Trotz Trockenheit mussten sie kaum gießen – und die Ernte fällt bestens aus. Ein Besuch.

Die Erntezeit hat begonnen. Prächtige Karotten, gelbe Zucchini und rote Rüben liegen in der Scheibtruhe. Der Hitze- und Dürresommer hat die Ernte der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft (kurz Gelawi) im Murtal nicht beeinträchtigt. Und das, obwohl die 16 Mitglieder des Vereins kaum zur Gießkanne gegriffen haben. „Wir sind mit dem wenigen Regenwasser ausgekommen. Das Kraut etwa haben wir nur zwei Mal überhaupt gegossen“, erzählt Waltraud Neuper. Die Bäuerin hat lange an der Boku Wien unterrichtet, sie bringt theoretisches und praktisches Wissen über Landwirtschaft mit.

Wie kommt man mit so wenig Wasser durch den trockensten Sommer seit Jahren? Dieses Wissen wollen die Mitglieder von Gelawi weitergeben. Am rund 1000 Jahre alten Schmalzhof in Mauterndorf zwischen Pöls und Katzling bewirtschaften sie einen 4400 Quadratmeter großen Bauerngarten voll Gemüse, Blumen und Kräutern. Seit 16 Jahren lernen sie am Biohof, wie biodynamische Landwirtschaft funktioniert. Ressourcen- und bodenschonend, nach altem Wissen gepaart mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Zweieinhalb Monate alt ist dieser Kompost, langsam entstehen die „Krümeln“

Das Geheimnis liegt im Boden

Doch zurück zum Wasser. Waltraud Neuper hat zwei kleine Beete vorbereitet. Ein ganz normales, wie es wohl die meisten im Garten haben. Daneben, in der gleichen Größe, einen Damm, wie man ihn vom Anbau von Kartoffeln kennt. Hier am Schmalzhof wird jedes Gemüse auf Dämmen angebaut. Unlogisch für den Laien – trocknet die Erde nicht noch mehr aus, rinnt das Wasser nicht seitlich vorbei? Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. „Die Dämme sind durch die Sonne durchwärmt und durchlüftet, die Abdeckung mit Mulch senkt die Verdunstung“, erklärt Neuper. Auch Beikraut wird nicht entfernt. Gepflanzt wird so, dass das Gemüse möglichst tief wurzelt. „Wir erziehen die Wurzeln in die Tiefe“, sagt Obmann Harald Peßenhofer. Im Optimalfall reichen die Wurzeln bis zum Grundwasser – und gießen ist nicht mehr notwendig.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Blick in den Bauerngarten, von der Trockenheit ist nichts zu sehen

Das Gasthaus zum goldenen Krümel

Das Geheimnis für den geringen Wasserverbrauch liegt unter der Erde: Ein gesunder Boden ist locker und durchlüftet, ähnlich wie ein Schwamm. Regenwürmer graben bis zu vier Meter tiefe Gänge, die auch für die Pflanzenwurzeln wichtig sind. Das wichtigste aber ist der Ton-Humus-Komplex, so der Fachbegriff. Waltraud Neuper nennt es liebevoll „unsere Krümel“. Die entstehen im „Gasthaus zum goldenen Krümel“, dem Kompost, der hier niemals Haufen genannt wird. Hier wird nichts achtlos hingeworfen, es wird gelegt und geschichtet. Organische Substanzen treffen auf trockene, viele Lebewesen finden im Kompost Heimat. Das Ergebnis sind Krümel, die für Bodenschutz und Nährstoffe unerlässlich sind und Wasser speichern.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Frisch geerntetes Gemüse

Gegossen wird hier am Hof nach Bedarf und stets abends – das verhindert Verdunstung. Nie in der Fläche, immer nur in kleine Pflanzgruben.

Das kollektive Wissen gibt Gelawi in Kursen weiter (Termine siehe Webseite), Besucher sind immer willkommen: „Jeder kann im Kleinen dazu beitragen, unsere Böden gesund zu halten.“

Kontakt Interessierte können als Vollmitglied für ein Jahr Gartenbau lernen und dafür auch Gemüse beziehen. Informationen unter www.gelawi-murtal.com. Kontakt: Tel. 0664-15 18 362. E-Mail gelawi.murtal@gmx.at