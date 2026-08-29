Tausende Besucher erwartet: Steirische Roas kommt nach Vorau

Am 6. September macht die Steirische Roas in Vorau Station. Auf die Besucher warten bei freiem Eintritt kulinarische Schmankerl und musikalische Leckerbissen aus dem Joglland und darüber hinaus.

Am Sonntag, 6. September, wird in Vorau groß aufgespielt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Steirische Roas macht auf ihrer Reise quer durch die Steiermark im Joglland Station und hat neben Kunsthandwerk und Kulinarik auch Kultur im Gepäck. Mehr als 20 Musikgruppen mit rund 200 Akteuren werden an diesem Tag an verschiedenen Schauplätzen und entlang der Wanderstrecke auftreten.

„Wir wollen die Volkskultur in all ihren Facetten zeigen“, sagt Christoph Wegscheider, Geschäftsführer der Werbeagentur Tiqa, die die Steirische Roas mit Unterstützung der Kleinen Zeitung veranstaltet. Seit 2019 tourt die Veranstaltungsreihe bereits durch die Steiermark, heuer kommt sie erstmals nach Vorau.

© KLZ / Moritz Weinstock Christoph Wegscheider und Andreas Geier statteten der Kleinen Zeitung Regionalredaktion in Hartberg und den beiden Redakteuren Daniela Buchegger und Moritz Weinstock (rechts) einen Besuch ab

Die Freude ist bei Bürgermeister Andreas Geier entsprechend groß. Für die Umsetzung der Roas, bei der rund 2000 bis 3000 Besucher erwartet werden, hat er sich zahlreiche engagierte Personen und Vereine ins Boot geholt: „Alle, die in Vorau vereinsmäßig organisiert sind, sind dabei.“

Joglland-Burger und mehr

Wegscheider betont, wie wichtig die Unterstützung der Gemeinde und regionalen Vertreter ist: „Ohne Gemeinde geht es nicht. Und wenn da so viel Energie und Engagement dabei ist, ist es umso schöner.“ Vor allem die Kulinarik liegt ganz in der Hand der örtlichen Akteure. Und da wird einiges geboten: vom Joglland-Burger über die Kernöleierspeis und Schwammerlsoße bis hin zum Bauernhof-Eis.

Weitere Termine der Steirischen Roas 27. September: Krieglach

12. Dezember: Stubenberg am See Mehr Infos und das ganze Programm finden Sie auf der Homepage der Roas.

3,8 Kilometer lange Wanderung

Angelegt ist die Roas in Vorau als 3,8 Kilometer langer Rundweg mit sechs Stationen. „Wir haben alles eingebaut, was Vorau an Sehenswürdigkeiten zu bieten hat“, so Geier. Los geht es bei der ersten Station, dem Augustiner Chorherrenstift, um 9 Uhr mit der Heiligen Messe in der Stiftskirche. Um 10 Uhr folgt die feierliche Eröffnung und um 11 Uhr beginnt die literarische Wanderung mit Lisa Lenz, deren Ehemann Karl Lenz künstlerischer Leiter der Roas ist.

© KLZ / Moritz Weinstock Wegscheider überreichte Geier den Steirischen Roas-Wein

Bei der zweiten Station, dem Stiftsgarten, startet um 11 Uhr der ORF-Steiermark-Frühschoppen, unter anderem mit der Marktmusikkapelle Vorau und dem Bandltanz der Landjugend Vorau. Das Freilichtmuseum bietet als dritte Station mit vielen Ausstellern Kunsthandwerk. „Dort wird man mit den alten Gebäuden in eine andere Zeit gezogen“, weiß Geier.

Kinder-Roas im Hexenwald

Bei der vierten Station am Griesplatz im Ortszentrum musizieren unter anderem junge Volksmusikantinnen und Musikanten der Musikschule. Die Vorauer Schuhplattler haben neben weiteren Akteuren beim Rathaus (fünfte Station) ihren großen Auftritt, während etwa die Gruppe „D‘Vaspütn“ bei der Marktkirche, der sechsten Station, aufspielt. Danach geht es zurück zum Stift. Das detaillierte Programm samt Streckenplan findet man auf der Homepage der Steirischen Roas.

Für die kleinen Besucher gibt es eine verkürzte Familienwanderung (Start um 13 Uhr, Dauer ca. eine Stunde) sowie eine Kinder-Roas, unter anderem mit Kinderschminken im Hexenwald, Bogenschießen und einer Kletterstation im Stiftsgarten. Der Bürgermeister, der sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement bedankt, ist jedenfalls startklar: „In Vorau sind wir bereit und warten darauf, dass es losgeht.“